Aperol špric na ulicama lepe Italije, to je ono na šta mnogi turisti pomisle kada putuju u Italiju. Ali u lepim uličicama Firence, to će uskoro postati prošlost! Grad namerava da u 50 popularnih i prometnih ulica zabrani ugostiteljstvo na otvorenom. Od 2026. godine u tih 50 ulica Firence biće zabranjena svaka vrsta baštenske ugostiteljske ponude.

Kako prenosi italijanska agencija Ansa, sporazum o „korišćenju javnih površina za posluživanje na otvorenom u urbanim područjima ili sredinama od umetničkog, istorijskog, arheološkog i pejzažnog značaja“ već je potpisan - čeka se samo odobrenje gradskog veća.

Odluka zabranjuje bašte u 50 ulica koje se nalaze u UNESCO zoni grada i uvodi stroga pravila u još 73 ulice.

Posebno u blizini najpoznatijih znamenitosti od 2026. više neće biti dozvoljena ugostiteljska ponuda na otvorenom.

Razlog zabrane

Član gradskog veća Jakopo Vinčini objasnio je za Corriere Fiorentino:

- Želimo time da zaštitimo javni prostor i firentinsko nasleđe.

Najavljene mere, kako kaže, učiniće grad „prijatnijim za život“.

Stanovnici su se žalili

Prema listu La Nazione, udruženja stanara žalila su se da je šetnja gradom postala kao poligon sa preprekama - na trotoarima jedva ima mesta zbog stolova, suncobrana i nadstrešnica namenjenih turistima.

U još više ulica pravila će biti pooštrena

Pored 50 ulica u kojima će bašte biti potpuno zabranjene, u 73 dodatne ulice ugostitelji će morati da poštuju sledeće propise - u zavisnosti od kategorije:

A: samo stolovi i stolice i mali suncobrani

B: platforma sa trostranom ogradom i suncobranima

B1: mogućnost postavljanja bočnih zidova do 1,80 m visine tokom zime

C: platforma, trostrana ograda i čvrsta ili uklonjiva nadstrešnica

D: zatvorena konstrukcija sa pokrivanjem sa svih strana i čvrstom ili uklonjivom nadstrešnicom

Za popularnu Piazza della Repubblica predviđeno je da bašte budu simetrične, ujednačene i da ostavljaju dovoljno prostora u sredini trga.