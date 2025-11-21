Italija je jedins zemlja u kojoj su cene nekretnina pale

U bečkoj četvrti Floridsdorf, višemesečni komšijski sukob završio se presudom koja je zapanjila mnoge stanovnike Austrije.

Danijel (42), otac dvoje dece, koji je nakon posla uživao u cigareti na svojoj terasi, sada sme da puši samo u unapred određenim terminima - i to po satnici strogo propisanoj sudskom odlukom. Uz to, mora da plati i oko 13.000 evra sudskih troškova.

Problem je počeo kada se komšinica iz stana iznad požalila da dim sa njegove terase ulazi u njen stan i smeta njoj i njenoj deci. Iako je inspektor prilikom pregleda stanova utvrdio da ne postoji stvarna materijalna šteta, sud je ipak presudio u korist tužiteljke. Danijel kaže da je ostao zatečen, jer, kako tvrdi, mnogi u zgradi puše na svojim balkonima bez ikakvih ograničenja.

Prema sudskoj odluci, Danijel sme da puši na terasi samo u jasno utvrđenim vremenskim intervalima.

Tokom letnjih meseci (april–oktobar) dozvoljeno je pušenje u terminima:

6:00–8:00

10:00–12:00

15:00–18:00

20:00–22:00

U zimskom periodu (novembar–mart) dozvoljeni su kraći i ređi termini:

8:00–9:00

13:00–14:00

19:00–20:00

Van ovih sati — pušenje je zabranjeno, čak i na njegovoj sopstvenoj terasi. Kako navodi dnevni list Heute, ovu odluku mora da poštuje bez izuzetka.

Danijel kaže da se oseća kažnjenim i nepravdeno izdvojenim.

- U celoj zgradi ljudi puše na balkonima i terasama, ali mi sada moramo striktno po satu - izjavio je nakon presude.

Dodao je da je očekivao kompromis, a ne strogo ograničenje koje, kako smatra, zadire u njegovo pravo na korišćenje sopstvenog prostora.