Pretprodaja ski karata u našoj zemlji naišla je na ogromno interesovanje, zbog čega je produžena pretprodaja, saopštila su danas Skijališta Srbije.
InfoBiz
Popust za skijanje i do 30 odsto: Skijališta Srbije produžila pretprodaju karata do 20. novembra
Slušaj vest
Naime, zbog velike potražnje, pretprodaja ski karata trajaće pet dana duže, tačnije do 20. novembra.
Kako je saopšteno, ove karte za skijanje biće dostupne za kupovinu uz 15 odsto popusta u prodaji na web shopu. Popularni "Ski opening" na našoj najpoznatijoj planini Kopaoniku ove godine zakazan je od 4. do 7. decembra.
Prvog dana, skijanje će biti besplatno za sve, dok će u preostalim danima karta biti dostupna uz popust od 30 odsto.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši