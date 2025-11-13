Slušaj vest

U protestu učestvuje više od 1.000 barista iz 65 prodavnica, a razlog je neuspeh pregovora sa rukovodstvom oko kolektivnog ugovora.

Sindikat Starbucks Workers United traži veće plate, bolje uslove rada i rešenje za stotine prijava o nefer tretmanu zaposlenih. Bariste poručuju da su spremne na „najveći i najduži štrajk u istoriji kompanije“ ako Starbucks ne ponudi fer ugovor.

Ovaj štrajk dolazi u jeku praznične sezone, ključnog perioda za poslovanje kompanije, koja se oporavlja od dvogodišnjeg pada prodaje. Nova uprava na čelu s direktorom Brajanom Niklom pokušava da stabilizuje poslovanje na američkom tržištu, gde je konkurencija u sektoru kafe sve jača.

Sindikat tvrdi da danas zastupa više od 12.000 zaposlenih u preko 550 kafeterija, dok Starbucks navodi da je reč o 9.500 radnika, odnosno oko 4% ukupne radne snage. Kompanija poručuje da nudi najbolje uslove u maloprodaji — prosečnu zaradu veću od 30 dolara po satu — i da je spremna da nastavi pregovore.

- Ako Starbucks nastavi da blokira fer ugovor i ne prekine s nepoštenim praksama, videće kako im poslovanje staje - poručila je portparolka sindikata Mišel Ajsen.

I dok se spor u SAD produbljuje, pažnju javnosti privlači i pitanje - može li sličan scenario da zadesi i druge zemlje u kojima Starbucks posluje, uključujući i Srbiju, gde je ovaj lanac poslednjih godina postao omiljeno mesto za ljubitelje kafe.