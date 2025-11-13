Slušaj vest

Šampon ne treba samo da omekša i neguje kosu, već i da ostavi prijatan i dugotrajan miris. Zato mnogi potrošači žele da pomirišu proizvode poput šampona ili gela za tuširanje pre kupovine, pišu nemački mediji. Međutim, odgovor na pitanje da li je to dozvoljeno - jasno je propisan.

Zabluda razjašnjena

U prodavnicama važe posebna pravila ponašanja za kupce. Pored propisa o povraćaju ambalaže, postoje i smernice koje pomažu da se izbegnu uobičajene greške. Kada je reč o proizvodima kao što su šampon, regenerator ili gel za tuširanje, potrošači ne smeju da otvaraju zapečaćene proizvode.

Proizvodi zatvoreni sigurnosnim pečatom, kao i oni u kartonskoj kutiji ili foliji, ne smeju se otvarati bez dozvole. Svako ko to uradi - moraće da kupi proizvod. Takođe, nije dozvoljeno pritiskati bočice da bi se oslobodio sadržaj, jer to oštećuje ambalažu i može dovesti do curenja proizvoda.

Nedostatak sadržaja - krađa

Ako se deo proizvoda iskoristi i potom u prodaji uoči manjak, to se smatra krađom. Zato kupci ne bi smeli da prskaju dezodoranse ili parfeme po vazduhu, niti da testiraju proizvode koji nisu predviđeni za probu, navode nemački mediji.

U drogerijama, a ponekad i u supermarketima, dostupne su posebno označene bočice sa oznakom tester. One su namenjene kupcima da isprobaju miris parfema, šampona ili gela za tuširanje. Te testere redovno proveravaju zaposleni, kako bi se održali higijenski standardi. Ako testera nema, najbolje je pitati osoblje.

Ukoliko tester nije dostupan i postoji dilema da li je mirisanje dozvoljeno, savet je jednostavan - pitajte prodavca.