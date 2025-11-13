Slušaj vest

Beograd, 13. novembar 2025. – Kompanija Coca-Cola HBC Srbija tradicionalno je održala novo izdanje Coke Akademije, dvodnevne radionice namenjene maloprodavcima i ugostiteljima, najavljujući pokretanje online edukativnog sadržaja za vlasnike hotela, restorana, kafića i drugih ugostiteljskih objekata koji će biti dostupan 24 sata.

Iako Coke Akademija nastavlja tradiciju održavanja radionica uživo, ugostiteljima od sada nudi i online edukacije, sa pristupom korisnim sadržajima u svakom trenutku, osmišljenim na osnovu povratnih informacija o njihovim realnim potrebama.

Foto: Vuk Šarić

Direktor prodaje u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora, Mirko Gutić, istakao je da je cilj Coke Akademije da podrži partnere u unapređenju poslovanja i daljem rastu kroz razmenu znanja i iskustava.

„Želimo da budemo podrška našim partnerima jer čvrsto verujemo da rast njihovog biznisa doprinosi i našim poslovnim rezultatima. Posebno nam je značajno što je ovogodišnja agenda za obe radionice osmišljena u skladu sa realnim očekivanjima i potrebama naših kupaca, jer nam to omogućava da razmenimo iskustva o konkretnim temama, podstaknemo diskusiju i zajednički sagledamo rešenja kako da obezbedimo profitabilnost u izazovnim vremenima“, rekao je Gutić.

Tokom prvog dana Akademije razgovaralo se o tome kako se u svetu, a sve češće i kod nas, otvaraju takozvani konceptni i personalizovani restorani – koji standardizuju uslugu i specijalizuju se za određene menije. Iako su u Srbiji i dalje najzastupljeniji lokali sa raznovrsnom ponudom hrane i pića, sva istraživanja pokazuju da će se pod pritiskom tražnje za dodatnom vrednošću od strane potrošača, ugostiteljski objekti u narednim godinama sve više transformisati ka personalizovanim lokalima ili uslugom prema jasno definisanom konceptu.

Foto: Vuk Šarić

Razgovaralo se i o tome kako se ugostiteljski sektor u Srbiji bori sa izazovima dinamičnog tržišta, kako može da privuče ali i zadrži adekvatnu radnu snagu.

„Utisci su nam zaista pozitivni i svima bih preporučio, jer mnogo toga ima da se nauči što je značajno za rad. Ranije sam smatrao da već znamo sve, ali sam sad tek shvatio koliko deljenje iskustva znači, jer se dobije mnogo praktičnih saveta,“ kaže Svetislav iz restorana brze hrane Kuća kobasice iz Novog Sada.

Drugog dana radionice, tokom sesija posvećenih maloprodaji, obrađene su teme poput upravljanja kategorijama, troškovima i prihodima, optimizacije asortimana i rada sa zaposlenima, uz praktične primere kako obezbediti bolju profitabilnost i veću lojalnost kupaca.

Centralni deo događaja bila je panel diskusija o unapređenju biznisa i rada sa ljudima, u kojoj su konsultanti iz oblasti trgovine, treneri prodaje iz kompanije Coca-Cola HBC Srbija i uspešni trgovci iz lokalnih zajednica govorili o potrošačkim navikama, motivaciji zaposlenih i ulozi prodavaca kao ključnih ambasadora brenda.

1/6 Vidi galeriju Coca-Cola HBC Srbija pokreće digitalnu Coke Akademiju za ugostitelje Foto: Vuk Šarić

„Učešće nam je pomoglo da prepoznamo dobre prakse i potvrdimo da smo na pravom putu. Istovremeno smo naučili mnogo stvari koje ćemo uvesti u našim objektima i u saradnji sa partnerima kako bismo dodatno unapredili poslovanje,“ istakla je Marija Jeftić iz Oli Marketa iz Niša.

Coke Akademija je dugoročni projekat kompanije Coca-Cola HBC Srbija, pokrenut početkom 2022. godine i do danas je kroz različite formate edukacije prošlo prošlo više od 600 učesnika iz sektora ugostiteljstva i maloprodaje.