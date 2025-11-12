Slušaj vest

To je izazvalo kvar na signalnim uređajima na delu brze pruge Beograd-Subotica, saopštila je "Infrastruktura železnice Srbije".

Kako se navodi, postoji osnovana sumnja da je reč o diverziji sa ciljem oštećenja železničke infrastrukture, a ne o običnoj krađi. Krađom kablova, prema saopštenju, ugrožena je bezbednost železničkog saobraćaja, vozova i putnika na čitavoj brzoj pruzi, posebno na delu kod Naumovićeva, gde vozovi saobraćaju brzinom i do 200 kilometara na sat.

Zahvaljujući najsavremenijim sistemima za detekciju kvarova i zaštitu saobraćaja, tokom noći su preduzete sve potrebne mere kako bi se obezbedila bezbednost putnika.

Dežurne ekipe “Infrastrukture železnica Srbije” odmah su izašle na teren i rade na popravci kablova i signalnih uređaja, kako bi se saobraćaj što pre normalizovao. Prema prvim procenama, vozovi će na brzoj pruzi kasniti u proseku pet do šest minuta.

Foto: Printscreen Instagram

Ovo je drugi napad na brzoj pruzi u proteklih mesec i po dana – sredinom septembra između Stare i Nove Pazove nepoznati su oštetili optičke kablove, čime je prekinut optički link između Beograda i Inđije.

“Infrastruktura železnica Srbije” upozorava da su ovakvi pokušaji krađe, posebno na brzoj pruzi sa najsavremenijom tehnologijom, direktna pretnja bezbednosti saobraćaja, ljudskim životima i imovini.

Kako navode, s obzirom na učestalost ovakvih incidenata, “postoji osnovana sumnja da nije reč samo o krađi kablova, već o namernoj sabotaži čiji je cilj da se ošteti železnička infrastruktura između Beograda i Subotice”.

Kompanija apeluje na državne organe da hitno reaguju i pronađu odgovorne, jer se štete od krađa delova elektrotehničke i građevinske infrastrukture mere desetinama miliona evra godišnje i utiču na redovnost saobraćaja ne samo na brzoj, već i na prugama Beograd–Bar, Beograd–Šid i Beograd–Niš.