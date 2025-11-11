Rusima se vraća omiljena američka "poslastica": Registrovali su sedam proizvoda, evo o čemu se radi
Kako pokazuju podaci organizacije Rospatent registrovanje su marke "Big mek" (Big Mac), "Big tejsti" (Big Tasty), "Rojal čizburger" (Royal Cheeseburger), "Kvoter paunder" (Quarter Pounder), Mekfreš (McFresh), Mekflari (McFlurry) i Mekdeliveri (McDelivery), prenosi TASS.
Sve prijave su podnete iz Sjedinjenih Američkih Država u decembru 2024, a odluka o registraciji doneta je tokom ove godine. Registracije ističu u 2034. godini.
Mekdonalds je napustio rusko tržište u proleće 2022. godine, nakon početka sukoba u Ukrajini i uvođenja zapadnih sankcija Moskvi.
Tada su svi restorani zatvoreni, a u maju iste godine kompanija je objavila da u potpunosti napušta Rusiju.
Ruske aktive Mekdonaldsa je kupio biznismen Aleksandar Govor koji je u junu 2022. otvorio lokale brze hrane pod novim brendom "Vkusno i točka".