Kako pokazuju podaci organizacije Rospatent registrovanje su marke "Big mek" (Big Mac), "Big tejsti" (Big Tasty), "Rojal čizburger" (Royal Cheeseburger), "Kvoter paunder" (Quarter Pounder), Mekfreš (McFresh), Mekflari (McFlurry) i Mekdeliveri (McDelivery), prenosi TASS.

Sve prijave su podnete iz Sjedinjenih Američkih Država u decembru 2024, a odluka o registraciji doneta je tokom ove godine. Registracije ističu u 2034. godini.

Mekdonalds je napustio rusko tržište u proleće 2022. godine, nakon početka sukoba u Ukrajini i uvođenja zapadnih sankcija Moskvi.

Tada su svi restorani zatvoreni, a u maju iste godine kompanija je objavila da u potpunosti napušta Rusiju.

Ruske aktive Mekdonaldsa je kupio biznismen Aleksandar Govor koji je u junu 2022. otvorio lokale brze hrane pod novim brendom "Vkusno i točka".

