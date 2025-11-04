Slušaj vest

Naime, prema projekcijama, deficit je trebalo da iznosi čak 152,2 milijarde dinara, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Ukupni prihodi budžeta u tom periodu iznosili su 1.636,4 milijarde dinara, dok su rashodi bili 1.712,2 milijarde. Samo u septembru ostvaren je deficit od 11,5 milijardi dinara, uz stabilan rast poreskih prihoda i dobru naplatu PDV-a.

Poreski prihodi u septembru iznosili su 148,6 milijardi dinara, od čega se najveći deo odnosi na PDV – 80,3 milijarde, dok su prihodi od akciza iznosili 31,2 milijarde, a porez na dobit 17,2 milijarde dinara.

Neporeski prihodi iznosili su 18,5 milijardi, a donacije 1,7 milijardi dinara. S druge strane, rashodi su bili 180,2 milijarde, pri čemu su najveće stavke bile plate zaposlenih (49,6 milijardi), kapitalni izdaci (27,2 milijarde) i socijalna davanja (17 milijardi).

U istom periodu, na nivou celokupnog sektora države ostvaren je fiskalni deficit od 62,3 milijarde dinara, ali i primarni fiskalni suficit od 63,6 milijardi, što ukazuje na stabilno upravljanje javnim finansijama i dobru kontrolu rashoda.

Ovi rezultati, ističu ekonomisti, potvrđuju da su državne finansije pod kontrolom, a prostor za nove investicije i kapitalne projekte ostaje otvoren i u poslednjem kvartalu godine.