Globalni ekonomski pritisci, ubrzana tranzicija ka električnim vozilima, rast troškova energije i sve strože ekološke regulative doveli su tradicionalne proizvođače poput Volkswagena, Mercedesa i BMW-a u težak položaj.

Kriza ne pogađa samo proizvodnju automobila, već potresa čitavu nemačku privredu, radna mesta i industrijsku budućnost zemlje. U zemlji u kojoj živi i radi veliki broj srpskih državljana najnoviji udar stigao je iz kompanije Mahle, jednog od najvećih svetskih proizvođača auto-delova, sa sedištem u Štutgartu. Ova kompanija planira da ukine oko 1.000 radnih mesta, pre svega u administraciji i sektoru istraživanja i razvoja.

- Morali smo da prilagodimo naše planove i preduzmemo korak koji nismo planirali, ali koji je neophodan. Smanjićemo kapacitete u neproizvodnim sektorima – administraciji, ali i razvoju - izjavio je Arnd Franc, izvršni direktor kompanije, za Stuttgarter Zeitung.

Industrija Foto: Shutterstock

Najveći broj otkaza planiran je upravo u Štutgartu, gde Mahle ima centralu. Cilj kompanije je da od sledeće godine uštedi dodatnih 150 miliona evra godišnje, od čega će dvije trećine uštede doći smanjenjem troškova zaposlenih.

Franc je naveo da će se otkazi, gde god je moguće, sprovoditi kroz otpremnine i programe prevremenog penzionisanja, dok su razlozi za uštede - pad potražnje u auto-industriji, postepeno gašenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem, američke carine i jaka konkurencija iz Kine.

Mahle je već ranije, u julu, kao odgovor na pad prihoda, otpustio oko 600 radnika u Nemačkoj. Krajem prošle godine kompanija je u zemlji zapošljavala oko 10.000 ljudi, a širom sveta više od 67.000.

Iako Mahle i dalje najveći deo prihoda ostvaruje od komponenti za motore s unutrašnjim sagorevanjem, firma sve više ulaže u razvoj delova za električna vozila i alternativne pogone, pokušavajući da uhvati korak sa tržišnim promenama.