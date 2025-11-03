Slušaj vest

Plan predviđa pružanje pravne i ekonomske pomoći za dosadašnje uzgajivače maka, a ovim merama će direktno biti obuhvaćeno 149.000 farmera, dok će indirektne benefite od programa imati više od milion njih.

"Ovim planom se pružaju održive ekonomske mogućnosti farmerima u sektorima poljoprivrede, uzgoja stoke, prirodnih resursa i irigacije", naveo je portparol ministarstva Šer Mohamad Hatami.

Nove mere uključuju projekte fokusirane na razvoj voćnjaka, uzgoj stoke, poboljšanje sistema za navodnjavanje, formiranje staklenika i otvaranje centara za obuku poljoprivrednika.

Kako se navodi, kao alternativa uzgajanju maka, farmerima će biti ponuđene druge biljne kulture kao što su šafran, pamuk, pšenica i drugi proizvodi.

Ministarstvo poljoprivrede je ukazalo da je više zemalja donatora obećalo podršku u realizaciji ovih inicijativa, a da su neke već otpočele praktičnu saradnju u toj oblasti.

BiznisKurir/b92.net

Ne propustiteMoj biznisRATAR IZ GLOŽANA OTKRIO ZAŠTO PONOVO GAJI OVU BILJKU Mali ulog, dobra zarada i velika potražnja u inostranstvu
polje-maka-u-avganistanu.jpg
Moj biznisUZGOJ OVE BILJKE MOŽE DA VAM DONESE ZARADU VEĆU OD 40.000 €: Ulaganja su minimalna, seje se kao pšenica, a cena po kilogramu ide i do 800 RSD
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg
Moj biznisPENZIONER ŽIVKO GAJI BILJKU ZA KOJU JE POTREBNA POSEBNA DOZVOLA: 'Ima više sorti, ovaj plavi je najbolji, samo ga zatresete...'
poljoprivreda-zemljoradnja-poljoprivrednik-njiva.jpg
Moj biznisSIGURNIJA OD PŠENICE I BOLJE SE PRODA: Mnogi ratari se sada odlučuju za ovu biljku - Za hektar zemlje potrebno samo 1,5 kg semena
4654646.jpg