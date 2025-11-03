Slušaj vest

Plan predviđa pružanje pravne i ekonomske pomoći za dosadašnje uzgajivače maka, a ovim merama će direktno biti obuhvaćeno 149.000 farmera, dok će indirektne benefite od programa imati više od milion njih.

"Ovim planom se pružaju održive ekonomske mogućnosti farmerima u sektorima poljoprivrede, uzgoja stoke, prirodnih resursa i irigacije", naveo je portparol ministarstva Šer Mohamad Hatami.

Nove mere uključuju projekte fokusirane na razvoj voćnjaka, uzgoj stoke, poboljšanje sistema za navodnjavanje, formiranje staklenika i otvaranje centara za obuku poljoprivrednika.

Kako se navodi, kao alternativa uzgajanju maka, farmerima će biti ponuđene druge biljne kulture kao što su šafran, pamuk, pšenica i drugi proizvodi.