Avganistanci zabranili uzgoj maka - Ove biljke će ga zameniti
Plan predviđa pružanje pravne i ekonomske pomoći za dosadašnje uzgajivače maka, a ovim merama će direktno biti obuhvaćeno 149.000 farmera, dok će indirektne benefite od programa imati više od milion njih.
"Ovim planom se pružaju održive ekonomske mogućnosti farmerima u sektorima poljoprivrede, uzgoja stoke, prirodnih resursa i irigacije", naveo je portparol ministarstva Šer Mohamad Hatami.
Nove mere uključuju projekte fokusirane na razvoj voćnjaka, uzgoj stoke, poboljšanje sistema za navodnjavanje, formiranje staklenika i otvaranje centara za obuku poljoprivrednika.
Kako se navodi, kao alternativa uzgajanju maka, farmerima će biti ponuđene druge biljne kulture kao što su šafran, pamuk, pšenica i drugi proizvodi.
Ministarstvo poljoprivrede je ukazalo da je više zemalja donatora obećalo podršku u realizaciji ovih inicijativa, a da su neke već otpočele praktičnu saradnju u toj oblasti.
