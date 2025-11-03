Slušaj vest

Donald Tramp je nedavno nagovestio podršku Mediker pokriću za CBD, supstancu koja potiče iz konoplje, i izjavio da njegova administracija razmatra reklasifikaciju marihuane - što bi značajno olakšalo njenu prodaju i finansijske transakcije u toj industriji.

Takve poruke odmah su uzdrmale tržište: akcije Tilray Brandsa skočile su 42%, Aurora Cannabisa 25%, dok su Canopy Growth i Cronos Group zabeležile rast od 18 i 15,5%. Ekonomisti i analitičari ovaj skok već nazivaju „Tramp efektom“.

Tržište od 160 milijardi dolara

Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede, vrednost proizvodnje kanabisa u SAD porasla je 40% tokom prošle godine, dok se globalno tržište proizvoda od kanabisa i CBD-a procenjuje na 160 milijardi dolara do 2032. godine.

Uprkos optimizmu, tržište ostaje bez jasnih propisa. Kongres SAD trenutno raspravlja o ažuriranju Zakona o poljoprivredi (Farm Bill), koji bi konačno mogao da uvede federalne standarde za označavanje, testiranje i bezbednost proizvoda od konoplje.

Predlozi idu od potpunog ograničenja THC sadržaja do modela sličnog onom za alkohol i duvan, kojim bi se nadzor i oporezivanje poverili FDA i federalnim poreskim telima.

Pitanje klasifikacije marihuane

Trampova izjava da razmatra reklasifikaciju marihuane iz najstrože (Schedule I) u blažu (Schedule III) kategoriju izazvala je talas očekivanja u industriji.

Ovaj potez ne bi značio potpunu legalizaciju, ali bi omogućio lakši pristup bankama, kreditima i istraživanju, jer bi bile ukinute mnoge poreske i pravne prepreke.

- Ako nova administracija uvede jasna pravila, to bi moglo da otključa milijarde investicija i omogući bezbednije tržište za potrošače - izjavio je Majkl Mejz, direktor konsultantske kuće Quantum 9.

Trampov signal investitorima

Optimisti veruju da Tramp testira puls javnosti i investitora.

- Niko nije očekivao da će objaviti video o CBD-u i starijima. To je iznenadilo industriju, ali možda pokazuje da je spreman da promeni stav - rekao je Adam Smit iz organizacije Marijuana Policy Project.

Iako republikanski zakonodavci i dalje traže strožu kontrolu nad proizvodima od konoplje, tržište je već reagovalo: akcije rastu, a interesovanje investitora raste iz dana u dan.