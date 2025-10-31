Slušaj vest

Rezolucija o ukidanju tzv. recipročnih tarifa usvojena je sa 51 glasom “za” i 47 “protiv”, a podržala su je i četiri republikanska senatora koji su se pridružili demokratama, prenosi agencija AP.

Trampove globalne carine obuhvatile su više od 100 zemalja, a odnosile su se na širok spektar proizvoda — od metala i poljoprivrednih sirovina do industrijske robe. Iako je uvozni obim Srbije u SAD mali u poređenju sa većim trgovinskim partnerima, te tarife su uticale na domaće izvoznike metala, mašina i poljoprivrednih proizvoda.

Ekonomisti upozoravaju da bi ukidanje tarifa moglo otvoriti prostor za lakši plasman srpskih proizvoda na američko tržište, posebno u sektorima gde su uvozne dažbine ranije činile konkurenciju neisplativom.

Ovo je, inače, treći put ove nedelje da su republikanci glasali zajedno sa demokratama o carinskoj politici. Prethodno su podržali ukidanje tarifa na robu iz Brazila i Kanade.

Glasanje dolazi u trenutku kada Tramp završava posetu Aziji, gde je sa Kinom postigao dogovor o smanjenju carina i povećanju kineske kupovine američke soje.

Ipak, analitičari ističu da će odluka teško biti sprovedena u potpunosti, jer je Predstavnički dom već ranije usvojio pravilo koje blokira glasanje o rezolucijama o tarifama.