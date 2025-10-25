Slušaj vest

Veštačka inteligencija ChatGPT, vodeća AI platforma, analizirala je budući potencijal glavnih kriptovaluta poput Bitcoina (BTC), Ethereuma (ETH) i Ripplea (XRP). Ove kriptovalute se smatraju temeljima čitavog ekosistema digitalne imovine i visoko se cene zbog svoje dugoročne vrednosti.

Međutim, osim ovih vodećih kriptovaluta, tržište sve više beleži pojavu novih altkoina sa izuzetnim potencijalom rasta, koji obećavaju velike profite u kratkom vremenskom periodu.

Bitcoin bi mogao porasti deset puta u narednim godinama

Bitcoin se ističe svojom oskudnošću i ograničenom ponudom, Ethereum ima ključnu ulogu u decentralizovanim finansijama (DeFi) i pametnim ugovorima, dok je XRP važan akter u međunarodnim plaćanjima.

Na osnovu mišljenja vodećih stručnjaka, ChatGPT predviđa da bi Bitcoin mogao porasti i do deset puta u narednim godinama, potencijalno dostižući cenu od jednog miliona dolara.

Ipak, ostvarivanje velikih profita sa vodećim kriptovalutama poput Bitcoina zahteva strpljenje i značajan početni kapital. Umesto da investitori očekuju eksplozivne kratkoročne dobitke, izgradnja dugoročne imovine putem ovih kriptovaluta smatra se razumnijim pristupom.

Za one koji žele velike i brze profite, tržište altkoina otvara nove prilike.

Sledeći kandidat za hiljadostruki rast?

Na tržištu kriptovaluta investitori sve aktivnije tragaju za prilikama koje nude veći povrat. Jedan od istaknutih projekata koji je privukao veliku pažnju jeste PepeNode (PEPENODE).

Prema određenim analizama, čak i u ekstremnom scenariju, ovaj novi altkoin ima potencijal da pretvori ulaganje od 1.000 evra u 1 milion evra (oko 160.000 dolara) u samo 24 sata.

PepeNode je predstavio jedinstven mehanizam nazvan “Mine to Earn”, koji omogućava korisnicima da virtuelno “rudare” mimove putem interneta – bez potrebe za skupom opremom ili velikom potrošnjom električne energije.

Ovaj sistem kombinuje privlačnost tradicionalnog rudarenja kriptovaluta sa efikasnošću tokena koje pokreće zajednica. Upravo ta originalnost privukla je veliku pažnju, pa se PepeNode zajednica brzo širi.

Projekatova pretprodaja već je prikupila gotovo 200 miliona dolara, što je izazvalo ogromna očekivanja i pre zvaničnog listiranja.

Učešće u pretprodaji PepeNode tokena je jednostavno – uplata se može izvršiti putem kriptovalute ili kreditne kartice.

Kao što je istorija pokazala, mnogi projekti koji su izazvali veliko interesovanje pre lansiranja zabeležili su snažan rast cene odmah nakon listiranja.