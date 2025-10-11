Slušaj vest

Pepe (PEPE) se i dalje trguje 66,4% ispod svog istorijskog maksimuma (ATH) od pre 10 meseci, ali jedan analitičar sada predviđa da bi token mogao da poraste čak 13 puta do 2026. godine.

Dok trgovci iščekuju taj mogući proboj, PepeNode (PEPENODE) im nudi drugačiju prednost – način da pasivno zarađuju PEPE umesto da samo čekaju rast cene.

Prva „mine-to-earn“ meme kriptovaluta te vrste, PepeNode pretvara rudarenje u virtuelnu stratešku igru u kojoj korisnici mogu da generišu popularne tokene kao što su PEPE, Fartcoin (FARTCOIN) i mnoge druge kroz igranje.

PepeNode pretvara akumulaciju u taktičko, konkurentno iskustvo koje nije ni skupo ni monotono. Najbolje od svega je to što igračima omogućava da zarađuju PEPE bez direktne izloženosti tržištu, dok njegov dupli sistem nagrađivanja omogućava i kapitalni rast i pasivni prihod.

Pretprodaja projekta je trenutno aktivna, a trenutna faza nudi PEPENODE po ceni od 0,0010918 dolara po tokenu, ali samo narednih sedam sati, nakon čega sledi nova faza s višom cenom.

Sledeći 13x ciklus PEPE-a možda dolazi – PepeNode pretvara čekanje u igru

Poznati kripto trgovac Kamran Ašgar (Kamran Asghar) identifikovao je oblik širećeg klina na grafikonu PEPE-a, koji sugeriše ciklične ekspanzije cene koje bi mogle da se odigraju do 2026. ili 2027. godine.

Ovaj obrazac prikazuje sve veće oscilacije cene tokom vremena. Prvi talas doneo je rast od preko 1.100%, podigavši PEPE na 0,00001725 dolara, nakon čega je usledio novi rast od 1.100% do trenutnog ATH-a od 0,00002836 dolara.

Kamranova projekcija za treći talas predviđa rast od 1.200%, koji bi počeo kada PEPE dodirne dno klina oko 0,00000509 dolara, sa ciljem na „Cycle High Zone“ od 0,00006612 dolara. Ako se taj scenario ostvari, investitori bi mogli ostvariti oko 13x dobitka.

Ako se obrazac zadrži, oni koji sada akumuliraju PEPE mogli bi da vide kako se njihova ulaganja višestruko uvećavaju kada sledeći ciklus krene. S obzirom na to da se PEPE trenutno trguje na 0,000009409 dolara, grafikon sugeriše mogući kratkoročni pad pre sledećeg većeg rasta.

Ali evo ključnog pitanja: zašto pokušavati da tempirate pad cene ili kupujete PEPE sada, dok još uvek postoji šansa da dodatno padne? Ako je cilj akumulacija do željene cene, zar ne bi bilo smislenije pasivno zarađivati PEPE kroz drugi projekat?

Tu na scenu stupa PepeNode, sa svojim mine-to-earn modelom koji kombinuje strategiju, igranje i pasivni prihod. Koncept „play-to-earn“ (P2E) nekada je bio najpopularniji trend u kriptu, a sada bi PepeNode mogao postati njegova evolucija.

PepeNode redefiniše rudarenje kroz strategiju i igru

Skupi i hiperkompetitivni svet kripto rudarenja sada dobija novo lice zahvaljujući PepeNode-u, koji proces pretvara u interaktivnu igru.

Projekat se nadovezuje na eru P2E igara, ali ovoga puta „igra“ je vaša virtuelna rudarska postavka.

Svaki igrač počinje sa serverskom sobom koja se može proširivati i unapređivati pomoću PEPENODE tokena.

Objekti se mogu poboljšavati, raspored optimizovati, a novi čvorovi dodavati kako bi se povećala proizvodnja. Svaki čvor ima jedinstvene osobine, a neke kombinacije su efikasnije od drugih – što znači da o uspehu odlučuje strategija, a ne veličina.

Optimizovana postavka donosi veće PEPENODE nagrade, a oni koji se nađu na listi najboljih mogu dodatno zarađivati vredne meme kriptovalute poput PEPE i FARTCOIN-a.

Ovaj model u potpunosti preokreće tradicionalno rudarenje – umesto da kupujete i održavate skupu opremu, igrači mogu generisati tokene pasivno kroz pametnu igru.

Rezultat je pristupačniji i zabavniji sistem koji umesto „sile“ koristi strategiju i po prvi put unosi zabavu u rudarenje.

Kupci u pretprodaji mogu rudariti pre lansiranja igre

Rudarska igra PepeNode-a biće lansirana za nekoliko nedelja – ili možda meseci. Pretprodaja je počela pre nešto više od mesec dana, a prema mapi puta projekta, igra će postati aktivna nakon Token Generation Event-a (TGE).

To znači da trenutno postoji izuzetna prilika za nove investitore. Dok je projekat još u pretprodajnoj fazi, ulazna cena je verovatno najniža moguća, što omogućava ranim učesnicima da zauzmu mesto pre zvaničnog lansiranja.

Oko 35% sredstava prikupljenih tokom pretprodaje namenjeno je direktno razvoju platforme „mine-to-earn“, čime se obezbeđuje da iskustvo igranja ostane u središtu projekta.

Umesto pasivnog čekanja da PEPE dostigne projekciju iz 2026. godine, PepeNode nudi aktivnu alternativu.

Rani učesnici već sada mogu kupiti PEPENODE tokene i odmah ih staviti na staking putem projekta, ostvarujući dinamičan APY od 732%.

To znači da mogu uvećati svoj PEPENODE saldo pre nego što igra bude lansirana, tako da već poseduju resurse za izgradnju i proširenje svojih virtuelnih rudarskih postrojenja – i zarađivanje još više tokena i meme kriptovaluta.

Deflatorni dizajn povećava dugoročnu vrednost PEPENODE tokena

Još jedna prednost za rane investitore: iako korisnike privlači mogućnost zarade više različitih meme kriptovaluta, PEPENODE poseduje deflatorni mehanizam koji dugoročno povećava vrednost celog ekosistema.

Svaki put kada igrač nadogradi ili poboljša svoje virtuelno rudarsko postrojenje, 70% tokena korišćenih za nadogradnju biva trajno spaljeno.

Kako igra bude dobijala na popularnosti – što je verovatno s obzirom na snažno finansiranje u kratkom roku – ukupna količina PEPENODE tokena u opticaju će se stalno smanjivati, što bi moglo postepeno podizati cenu.

Stalni rast interesovanja, u kombinaciji sa visokim staking prinosima, mogao bi dodatno da poveća vrednost prilikom budućeg listiranja na berzama, naročito ako se pojavi na velikim platformama.

Za sada je, međutim, najdirektniji način da se PEPENODE nabavi po niskoj ceni upravo putem njegove pretprodaje.

Upravo zbog toga InsideBitcoins, jedan od vodećih portala za kripto vesti, opisao je PEPENODE kao potencijalnu meme kriptovalutu od 100x.

Kako učestvovati u PepeNode pretprodaji

Da biste se pridružili pretprodaji, posetite zvanični sajt PepeNode-a i kupite PEPENODE koristeći ETH, BNB, USDT (ERC-20 ili BEP-20), pa čak i kreditne ili debitne kartice.

Možete povezati bilo koji novčanik po izboru, kao što je Best Wallet, koji se smatra jednim od najboljih kripto i Bitcoin novčanika na tržištu. PepeNode je već naveden na Best Wallet platformi u alatu Upcoming Tokens, tako da možete kupovati, pratiti i preuzimati tokene čim projekat postane aktivan.

Za dodatnu sigurnost investitora, pametni ugovor projekta je revidiran od strane Coinsult-a, čime je potvrđeno da u kodu nema grešaka.

Pratite projekat na X (Twitter) i Telegramu za najnovije vesti i ažuriranja.