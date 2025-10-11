Slušaj vest

Indija uvodi biometrijsku autentifikaciju za digitalna plaćanja putem svog popularnog platnog sistema Unified Payments Interface (UPI), čime korisnici od 8. oktobra više neće morati da unose numerički PIN. Umesto toga, transakcije će moći da potvrđuju prepoznavanjem lica ili otiskom prsta, potvrdila su tri izvora upoznata s planom za agenciju Reuters.

Autentifikacija će se sprovoditi korišćenjem biometrijskih podataka pohranjenih u državnom sistemu Aadhar, jedinstvenom identifikacionom registru kojim upravlja Vlada Indije. Ovaj potez označava značajan iskorak u razvoju digitalnih plaćanja i smanjenju oslanjanja na tradicionalne metode provere, navode izvori.

Smanjenje prevara

Promena dolazi nakon što je Indijska centralna banka (Reserve Bank of India) donela nove smernice koje dopuštaju alternativne načine autentifikacije u platnim sistemima. Novi sistem trebalo bi da poveća bezbednost i jednostavnost korišćenja UPI-ja, koji je već postao dominantan oblik digitalnog plaćanja u zemlji, sa više od 11 milijardi transakcija mesečno.

National Payments Corporation of India (NPCI), koja upravlja UPI-jem, planira da predstavi novu funkcionalnost na Global Fintech Festivalu u Mumbaju, koji je trenutno u toku. Predstavljanje bi trebalo da označi početak implementacije biometrijskih metoda, dok se šira primena očekuje u narednim mesecima. NPCI za sada nije zvanično komentarisao ovaj potez, ali industrijski analitičari ocenjuju ga kao ključan za dalju digitalizaciju finansijskih usluga i smanjenje rizika od prevara.

Ka bezgotovinskom društvu

Stručnjaci ističu da bi biometrijska autentifikacija mogla da poveća finansijsku inkluziju jer će digitalna plaćanja postati dostupnija starijim osobama i korisnicima s nižom digitalnom pismenošću. Osim toga, integracija sa sistemom Aadhar mogla bi da omogući lakšu isplatu državnih subvencija i pomoći, što bi dodatno ubrzalo prelazak na bezgotovinsko društvo.

Uvođenje biometrije u sistem UPI predstavlja još jedan korak ka digitalnoj transformaciji finansijskog sektora u Indiji — zemlji koja se poslednjih godina pozicionirala kao globalni lider u fintech inovacijama i koja kroz državne projekte nastoji da izgradi jedan od najsigurnijih digitalnih ekosistema na svetu.