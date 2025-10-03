Slušaj vest

Drugo izdanje e-commerce konferencije Xperience 2025, u organizaciji E-commerce Asocijacije Srbije, održano je juče u Sava Centru i okupilo je više od 800 posetilaca iz preko 300 kompanija širom regiona.

Konferencija je još jednom potvrdila status najvažnijeg regionalnog događaja posvećenog elektronskoj trgovini i digitalnoj transformaciji, sa ciljem da poveže vodeće stručnjake, kompanije i inovatore iz različitih industrija.

Foto: Ecommerce Asocijacija Srbije

Na glavnoj sceni smenjivali su se domaći i međunarodni govornici, paneli i prezentacije, sa fokusom na nove tehnologije, promene u ponašanju kupaca i trendove koji oblikuju budućnost e-commerce tržišta.

„Veliko interesovanje i broj učesnika potvrđuju da e-commerce industrija u regionu nastavlja da raste i da postoji snažna potreba za razmenom znanja i iskustava. Ponosni smo što Xperience konferencija postaje centralno mesto okupljanja digitalne zajednice“, izjavila je Ljiljana Ahmetović, predsednica E-commerce asocijacije Srbije.

1/10 Vidi galeriju Xperience 2025 okupio više od 800 učesnika iz preko 300 kompanija regiona Foto: Ecommerce Asocijacija Srbije

Pored glavnog programa, učesnici su imali priliku da se povežu kroz brojne networking sesije i organizovane B2B sastanke, kao i da se upoznaju sa inovativnim rešenjima koja menjaju način na koji kompanije posluju i kupci donose odluke.