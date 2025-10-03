Slušaj vest

Jesen donosi nove planove i izazove, ali i veće troškove. UniCredit Banka ima specijalnu ponudu keš kredita za sve nove klijente* po izuzetnim uslovima – naša najbolja cena, bez obzira na visinu zarade!

Bilo da je reč o kupovini zimskih guma, pripremi zimnice, uređenju dečije sobe ili finansiranju putovanja, UniCredit Banka poručuje da povoljna cena keš kredita nije privilegija onih sa većom platom. Ipak, kada razmišljate o donošenju odluke za uzimanje keš kredita, važno je da pažljivo razmotrite sve uslove kako biste bili sigurni da odabrana opcija odgovara vašim potrebama i mogućnostima. Naravno, važno je da odaberete pravog finansijskog partnera koji nudi najbolje uslove i dodatne pogodnosti.

Ponuda uključuje dinarske keš kredite sa fiksnom kamatnom stopom i bez troškova obrade, u iznosima od 100.000 do 5.000.000 dinara, uz period otplate od 12 do 71 mesec. Klijentima je dostupno i osiguranje u slučaju nemogućnosti otplate kredita , koje pruža dodatnu sigurnost u slučaju gubitka posla, bolovanja ili nezgode.

Ponuda važi u periodu od 29. septembra do 14. novembra 2025 godine.

Saznajte više na LINKU ili posetite najbližu ekspozituru UniCredit Banke.

*Za nove klijente zaposlene u javnom sektoru (javna preduzeća, zdravstvo, vojska, MUP, prosveta, pravosuđe, Poreska uprava) i partnerskim kompanijama UniCredit Banke, NKS iznosi od 6,65%, dok je EKS 8,60%.

Za nove klijente koji ne pripadaju javnom sektoru i partnerskim kompanijama UniCredit Banke, NKS iznosi od 6,75%, dok je EKS 8,71%.

Pažnja! Pozajmljivanje novca košta.

Reprezentativni primer za nove klijente zaposlene u javnom sektoru

Reprezentativni primer za model keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom sa osiguranjem, koji važi za nove klijente u stalnom radnom odnosu koji će preneti deo svoje zarade u UniCredit Banku, a minimalno u visini mesečne obaveze po kreditnom proizvodu, a koji su zaposleni u javnom sektoru (javna preduzeća, zdravstvo, vojska, MUP, prosveta, pravosuđe, Poreska uprava) i partnerskim kompanijama UniCredit Banke.

Iznos keš kredita od 1.600.000 RSD na 71 mesec, NKS 6,65%, EKS 8,60%. Mesečna rata 27.388,18 RSD. U obračun EKS-a su uključeni sledeći troškovi: Kreditni biro: 246 RSD, Menice: 100 RSD, Trošak osiguranja kredita (mesečno): 1.045,40 RSD, Naknada za vođenje platnog računa sa osnovnim uslugama (mesečno): 150 RSD. Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi) koji klijent vraća nakon ugovorenog perioda kredita 2.033.030,98 RSD. Cena kredita: 433.030,98 RSD. Obezbeđenje kredita: Menice, Administrativna zabrana, Polisa osiguranja kredita vinkulirana u korist Banke. Način indeksiranja kredita: Kredit se odobrava u dinarima, Korisnik nije izložen riziku promene kursa dinara. EKS je obračunat na dan 25.09.2025. godine. Uslovi iz reprezentativnog primera važe samo za keš kredite u iznosu preko 1.500.000 RSD.

Reprezentativni primer za nove klijente zaposlene u drugim kompanijama

Reprezentativni primer za model keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom sa osiguranjem, koji važi za nove klijente u stalnom radnom odnosu koji će preneti deo svoje zarade u UniCredit Banku, a minimalno u visini mesečne obaveze po kreditnom proizvodu.

Iznos keš kredita od 1.600.000 RSD na 71 mesec, NKS 6,75%, EKS 8,71%. Mesečna rata 27.465,64 RSD. U obračun EKS-a su uključeni sledeći troškovi: Kreditni biro: 246 RSD, Menice: 100 RSD, Trošak osiguranja kredita (mesečno): 1.047,80 RSD, Naknada za vođenje platnog računa sa osnovnim uslugama (mesečno): 150 RSD. Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi) koji klijent vraća nakon ugovorenog perioda kredita 2.038.750,42 RSD. Cena kredita: 438.750,42 RSD. Obezbeđenje kredita: Menice, Administrativna zabrana, Polisa osiguranja kredita vinkulirana u korist Banke. Način indeksiranja kredita: Kredit se odobrava u dinarima, Korisnik nije izložen riziku promene kursa dinara. EKS je obračunat na dan 25.09.2025. godine. Uslovi iz reprezentativnog primera važe samo za keš kredite u iznosu preko 1.500.000 RSD.