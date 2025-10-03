Poreska uprava Srbije upozorila je da je otkriven lažni Instagram profil te institucije sa korisničkim imenom poreskauprava_rs
OTKRIVEN LAŽNI INSTAGRAM PROFIL VAŽNE DRŽAVNE INSTITUCIJE! Građani upozoreni i upućeni na zvaničan nalog
"Sve zvanične informacije i saopštenja dostupne su isključivo na našem zvaničnom Instagram profilu sa korisničkim imenom poreska_uprava. Molimo vas da pratite isključivo naš zvanični profil kako biste dobijali pouzdane i proverene informacije", navodi se u saopštenju Poreske uprave Srbije.
Kurir Biznis/B92
