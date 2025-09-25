Slušaj vest

Kada želite pravi luksuz, ne želite samo skupe materijale već i pouzdanost i predvidivost. Želite dom koji funkcioniše besprekorno, prostor u kojem se budite sa osećajem da radi za vas, a ne protiv vas.

Uz to, ne želite samo prestižnu adresu već i poziciju koja štedi vaš najvredniji resurs. Želite mogućnost da za samo par minuta stignete gde god treba, a da kod kuće imate osećaj potpunog mira.

Dalje, ne želite da trošite vreme na sitnice. Potreban vam je sistem koji radi u pozadini i usluga koja anticipira vaše potrebe. Želite da svaki problem bude rešen čak i pre nego što ga primetite.

Istovremeno, ne želite da vaš privatni život zavisi od kalendara. Želite mogućnost izbora u svakom trenutku i mesto na kom je sve dostupno, bilo da vam prija društvo, tišina, aktivnost ili povlačenje. Želite i da ono što vas pokreće bude blizu, da kultura, umetnost i sadržaji koji vas inspirišu budu deo vaše svakodnevice.

Kada je privatnost u pitanju, ne želite da pravite ustupke. Zaslužujete zajednicu kojoj pripadate, koja donosi osećaj sigurnosti i prepoznatljivog standarda.

Jednom rečju, želite život kakav nudiDelta District - mesto koje kombinuje beskompromisnu uslugu, mir doma i energiju centra grada.

Mesto gde luksuz nije dodatak već suština

Delta District se nalazi u Bloku 20, u epicentru poslovnog, kulturnog i diplomatskog dela Beograda. Položaj omogućava gotovo momentalnu vezu sa najvažnijim gradskim saobraćajnicima, mostovima i autoputem, pa su sve važne gradske tačke lako dostupne. Nalazi se na samo minut vožnje od autoputa E75, dva minuta je potrebno da se stigne do centra grada, a 15 do aerodroma Nikola Tesla. U neposrednoj blizini su Sava Centar, Muzej savremene umetnosti i park Ušće, što znači da su poslovni događaji, kulturni sadržaji i rekreacija praktično nadohvat ruke.

Iako je u središtu dešavanja, kompleks garantuju bezbednost, mir i privatnost. Pristup rezidencijalnim kulama je kontrolisan, obezbeđenje dostupno 24 sata dnevno, dok je unutar kompleksa predviđen privatni park, kao i uređene zelene površine i ekskluzivni sadržaji dostupni samo stanarima. Na taj način je još u fazi projektovanja obezbeđen ambijent u centru grada koji pruža tišinu i privatnost kakve je inače teško pronaći.

Projekat se nalazi u potpuno završenom građevinskom bloku i ne postoji rizik od novih gradilišta u neposrednoj blizini, što garantuje sigurnost, komfor i ekskluzivnost kupcima i investitorima.

"InterContinental inside"

Wellness sadržaji u Delta Districtu osmišljeni su tako da budu deo svakodnevnice. Spa i fitnes centar nalaze se unutar kompleksa, što stanarima omogućava priliku za trening ili relaksaciju u toku radnog dana.. Poseban kuriozitet je panoramski bazen na 20. spratu sa pogledom na reku i grad, dok su privatni bioskop, lounge prostori i uređene zelene površine rezervisani samo za rezidente. Jednom rečju, sve je postavljeno tako da odmor i relaksacija postanu prirodan deo dana, bez potrebe za dodatnim planiranjem.

Foto: Promo

Uz sadržaje za odmor i rekreaciju, Delta District uvodi i standard svakodnevice koji donosi prepoznatljiv InterContinental potpis. Rezidencijalne kule direktno su povezane sa hotelom, pa stanari imaju 24/7 pristup concierge servisu, kao i čitavom nizu dodatnih usluga koje su dosad bile rezervisane isključivo za posetioce najekskluzivnijih svetskih hotela.

Foto: Promo

Stanovi su spremni za život odmah od trenutka preuzimanja. Dolaze sa kuhinjama prestižnog brenda Veneta Cucine i profesionalnim Gaggenau uređajima, kao i italijanskom keramikom, walk-in prostorima za odlaganje, ugradnom rasvetom i smart home sistemima. Umesto dodatnih radova i čekanja, rezidenti ulaze u prostor koji je opremljen tako da prati standard celog kompleksa. Kvalitetni materijali i odabrani detalji su deo pažljivo osmišljenog ambijenta koji čine da stan već od prvog dana funkcioniše bez kompromisa.

U Delta Districtu održivost je sastavni deo kompleksa Delta District. U fasadu su ugrađeni solarni paneli, a geotermalni sistemi obezbeđuju stabilnu temperaturu tokom cele godine. Vazduh se dodatno filtrira i jonizuje, dok pametni sistemi upravljaju osvetljenjem i potrošnjom energije. Rezultat je prostor u kojem je boravak zdraviji, a svakodnevni troškovi manji. Na taj način luksuz znači i manje brige, jer sitem sam obezbeđuje optimalne i stabilne uslove života, nezavisno od spoljnog okruženja. Kompleks je projektovan prema ESG principima i međunarodnim WELL i LEED standardima, pa luksuz ovde podrazumeva i odgovoran odnos prema životnoj sredini što osigurava vrednost investicije u budućnosti.

Foto: Promo

Posebnost ovog projekta ogleda se i u načinu na koji se formira zajednica. Kompleks funkcioniše po principu "Private. Exclusive. Yours." što znači da znate ko su vam komšije i da možete da računate na mir i doslednost u svakodnevici. Takođe, ne postoji mogućnost kratkoročnih najmova što dodatno garantuje sigurnost, vrednost i prestiž.

Luksuz u 21. veku je, dakle, redefinisan. Nije više pitanje koliko košta vaš stan, već koliko vam vremena vraća. Delta District razume ovu promenu paradigme i odgovara na nju konkretno, kroz svaki detalj.

Za one koji su shvatili da je pravi luksuz život bez kompromisa, izbor je jasan. Ne radi se o tome da li možete priuštiti ovakav standard, već o tome da li možete priuštiti da ga nemate.