Sigurno ste se nekad zapitali koja je tajna uspešnih ljudi — bilo biznismena, preduzetnika, ili uspešnih ljudi u svojim izabranim područjima — kao i šta je tačno iz života moglo da utiče na njihovu odlučnost i inteligenciju koja im je pomogla na putu do uspeha.

I pored obrazovanja, usmeravanja društva i porodice, ali i samih personalih afiniteta, nešto što takođe može više da otkrije o osobi jesu i njihova interesovanja.

Tako je recimo zanimljivo da je opus knjiga i literature koju uspešni ljudi čitaju veoma raznovrsan izbor koji ponekad nema striktne veze sa biznisom i stručnom literaturom.

Pogledajte neke od predloga u nastavku:

- Recimo, imam jednu knjigu koja ima najčudniji naslov svih naslova. Knjiga se zove How to Get Rich (Kako se obogatiti) - kaže Istok Pavlović.

- Nasim Taleb, dve knjige — jedna je "Black Swan" (Crni labud), druga "Antifragile" (Otporan). Black Swan, sad neko zna, neko ne, ali sve o svemu u Black Swan je termin koji se koristi za označavanje događaja koji će korenito promeniti svet. Internetje, na primer, jedan od njih. Finansijska kriza 2008. godine drugi je od njih. I jako dobra knjiga, neću da ulazim u detalje. Isti autor, Antifragile — svako ko se bavi preduzetništvom, startupom, ko želi da pokrene neku svoju priču, treba da pročita tu knjigu - rekao je Ognjen Vuković, stručnjak za digitalni marketing.

- Imate neke ciljeve, znate šta želite da postignete? Čitite Brajana Trejsija, "Pojedi tu Žabu", dobra knjiga. To je bombona - naveo je Stefan Gajić, ocenjen kao najbolji copywriter.

- Moja preporuka je definitivno da se pročita "12 Pravila za Život" i u novu knjigu Džordana Petersona. Što se tiče biznis literature, ja preporučujem definitivno Sineka. Preporučujem definitivno, recimo, Rajana Holideja, ko voli takve neke stvari. Moja je definitivno preporuka da čitaju Davida Trota - naveo je Ivan Minić, preduzetnik.

- Onda bih preporučio "Azbuku Menadžmenta" ili "Azbuku Biznisa", koju sam ja davno napisao jednu 2010. godine, drugu 2005/2006, tako nešto. Laki su za čitanje u smislu da nisu komplikovane asocijacije, ali rešavaju pojmove. To je za bilo koga ko ima preduzetničke muke. Ko razmišlja o preduzetništvu, a nije još u to krenuo, može da nađe na netu open source vodič za "Budi Svoj Čovek".

- Stiven Kavi "7 Navika Veoma Uspešnih Ljudi" i jedna knjiga iza te, "Osma Navika", koja je na mene ostavila poseban trag.

- Jedna sigurno super knjiga ovo što sam rekao je "5 ljubavnih jezika" ili "5 jezika ljubavi", sigurno jako dobra za lidere, za podršku zaposlenima. Druga koja je jako dobra je "Fuck It", kako pustiti neke stvari, kako se fokusirati na proces, a ne na ciljeve, a ne videti proces koji treba da dovede do tog cilja. Onda za one koji hoće malo više, možda "Emotional Intelligence 2.0" (Emocionalna inteligencija), onda isto dobra "Strategic Storytelling" (Stateško pripovedanje), to je naprimjer za startupove fantastična stvar, to je napisao Dejv Mekenzi - istakao je Srđan Janićijević, bivši direktor Coca Cole za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju.

- "Mali Princ", nju pročitam na svakih 6-7 godina. Interesantno je koliko, kako stazirate i kako rastete, kako vidite sve iz drugačije perspektive i kada dođete do one faze, a mislim da sam to uspela, da sam pripitomila svet i da sam pripitomila sebe i onda sad to, na svakih 7 godina pročitam i da vidim kako ću sad doživeti knjigu - kaže Mila Litvinjenko, osnivačica kozmetičke kuće Aura.

- Mislim da je mnogo važno, nažalost jer to u školama ne uče, da prvo razumeju emocionalnu inteligenciju i način na koji mi funkcionišemo kao ljudska bića, tako da Golemanova "Emocionalna inteligencija" je lektira broj 1 za svakoga ko hoće da razume svoje ponašanje, svoj život i tako dalje. Lepo je čitati i biografije velikih ljudi — na mene su dve ostavila dve — Džek Velč, koji je proglašen za najvećim menadžerom 20. veka, biografija Lua Geršnera i njegovu knjigu "Who Says Elephants Can't Dance" (Ko je rekao da slonovi ne mogu da plešu) - izjavila je Marija Desivojević Cvetković, preduzetnik i menadžer.

- Jedna koju prepočujem jeste od Viktora Frankla "Zašto se niste ubili", knjiga koja je napisana za sedam dana u koncentracionom logoru u Aušvicu. I to je knjiga koja zadire u najdublje i najtemeljnije vrednosti ljudske ličnosti, a to je dostojanstvo - ističe Dragan Vojvodić Sendler, majstora prodaje i autor knjige "Hraniti ego ili porodicu".

