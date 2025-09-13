Slušaj vest

Sledeće tri investicije u kriptovalute koje treba pratiti nakon Ethereuma: SUI, HYPE i Bitcoin Hyper, koji je prikupio 14 miliona dolara.

Tržište kriptovaluta ulazi u novu fazu dok se približavamo kraju 2025. godine.

Prelazak kapitala sa Ethereuma (ETH) na altkoine se ubrzava, a tri kriptovalute – SUI (SUI), Hyper Liquid (HYPE) i Bitcoin Hyper (HYPER) – privlače pažnju.

Koja je investiciona strategija za kriptovalutu koja bi mogla biti sledeći Ethereum?

I dok Ethereum i dalje privlači pažnju institucionalnih investitora, pokazatelji sa tržišta ukazuju da se novi kapital preusmerava sa Ethereuma ka drugim altkoinima.

Ovaj trend mogao bi da podstakne rast novih projekata sa tehnološkim inovacijama, pa pravilno tajmiranje i izbor kriptovaluta postaju sve važniji u investiranju u kriptovalute.

Altkoini, koji imaju veliki prostor za oscilacije u ceni, verovatno će dominirati tržištem u budućnosti, pa investitori moraju pažljivo proceniti sledeću priliku za veliku zaradu.

Posebno raste interesovanje za projekte koji kombinuju tehnološke inovacije sa praktičnom upotrebom.

SUI: Bitka na trend liniji

Nedavno se cena SUI kreće u rasponu između 3,3 i 3,9 dolara, a tehnički indikatori još uvek ne pokazuju jasan pravac.

RSI pokazuje neutralnu poziciju oko 44, a u kratkom roku pažnja je usmerena na to da li će cena uspeti da probije nivo iznad 4,15 dolara.

Ako probije ovaj nivo, cilj bi mogao biti 4,7 dolara, ali za to će biti potreban rast uz veći obim trgovanja.

S druge strane, ako padne ispod 3,07 dolara, važno je naglasiti da postoji prostor za pad do nivoa od 2,50 dolara.

SUI omogućava brze transakcije kroz sopstvenu blockchain tehnologiju i dobija na značaju kako se DeFi ekosistem širi.

Pojedini analitičari čak prognoziraju da bi vrednost mogla porasti i do 30 puta, što ga čini kriptovalutom koja privlači očekivanja investitora.

Hyper Liquid: Testiranje linije otpora na 50 dolara

Hyper Liquid se i dalje trguje u visokom rasponu od 40 dolara i nedavno je testirao otpor na oko 50 dolara.

RSI se nalazi u šezdesetim vrednostima, što ostavlja prostor za dodatni rast, ali bez znakova pregrejanosti. Ako probije nivo od 50,9 dolara, postoji mogućnost da sledeći cilj bude 57 dolara.

Ukoliko ne uspe u tome, donja granica može pasti na nivo od 37 ili čak 31 dolar.

Jasno je da će kriptovaluta održati uzlazni trend na kratki rok, a već je dobila visoke ocene investitora jer privlači pažnju tržišta u bikovskom trendu.

Hyper Liquid je zauzeo jedinstvenu poziciju kao decentralizovana berza derivata, a njegova vrednost će verovatno rasti sa povećanjem obima trgovanja.

Bitcoin Hyper: Brzi uspon uz prikupljenih 14 miliona dolara

Jedna kriptovaluta koja posebno privlači pažnju na tržištu je Bitcoin Hyper (HYPER).

HYPER je zasnovan na Bitcoinu i ima za cilj da bude Layer 2 rešenje koje uvodi skalabilnost i funkcionalnost pametnih ugovora kroz integraciju Solana Virtual Machine (SVM).

Prema zvaničnom saopštenju, projekat je već prikupio oko 14,8 miliona dolara, a trenutna cena tokena u pretprodaji kreće se između 0,0115 i 0,012 dolara.

Projekat je, prema informacijama, završio sigurnosne provere kod firmi SolidProof i Coinsult, što potvrđuje njegovu pouzdanost.

Prema whitepaper-u, HYPER će biti dizajniran sa ukupnom ponudom od 2,1 milijardu kriptovaluta, što simbolično predstavlja nastavak Bitcoin modela od 21 milion.

Prognoze cene za HYPER predviđaju bikovski scenario od 0,32 dolara do kraja 2025. godine, pa čak i preko 3 dolara do 2030. godine, što čini realnim predviđanja o potencijalnom 30-ostrukom rastu.

Bitcoin Hyper se može kupiti tokom faze pretprodaje, što omogućava ranim učesnicima priliku da ga nabave po povlašćenim cenama.

Zaključak

Ove tri kriptovalute koje vredi sada pratiti imaju različite tehničke karakteristike i razvojne priče, a očekuje se da će nastaviti da privlače pažnju investitora dok se približavamo kraju 2025. godine.