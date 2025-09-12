Slušaj vest

Prva faza projekta Marina Dorćol, sa 263 stana, već je u izgradnji. Mnogi su očekivali luksuzno privezište za jahte, ali investitori su odlučili drugačije – umesto vezova biće postavljeni pontoni kao novi javni prostor za sve Beograđane.

Na njima će moći da se odmaraju, šetaju tik uz reku i koriste ih za rekreativne aktivnosti. Ideja je da Dorćol dobije otvoreno naselje dostupno svima, a ne zatvorenu marinu za privilegovane.

Foto: Promo

Iz kompanije navode da su reakcije kupaca pozitivne: većina više ceni uređenu obalu, park i pontone, nego mogućnost parkiranja jahti ispred stana.

Foto: Promo

Detalji buduće marine najbolje se vide kroz VR turu u prodajnom paviljonu, gde zainteresovani mogu da „prošetaju“ i dožive kako će izgledati novi prostor uz reku.