Donji dom španskog parlamenta odložio je predlog zakona kojim bi se skratila radna nedelja za 2 i po sata, zadajući još jedan udarac krhkoj manjinskoj vladi koju predvode socijalisti, a koja se bori da usvoji reforme koje je obećala kroz fragmentirani parlament.

Na glasanju kasno u sredu, opozicioni poslanici su se ujedinili sa regionalnom katalonskom strankom Hunts protiv temeljnog zakona koji su zagovarali ministarka rada Jolanda Dijaz i glavni sindikati, sprečavajući da dođe do rasprave.

Međutim, Dijaz je obećao da će ponovo uvesti meru kojom se smanjuje ograničenje nedeljnih radnih sati na 37 i po sa sadašnjih 40 – ili pola sata manje dnevno – i nazvao je veto Huntsa „neshvatljivim“.

Poslovno nastrojena stranka Hunts, koja teži otcepljenju Katalonije od Španije, ali ponekad podržava centralnu vladu, pridružila se konzervativnoj Narodnoj partiji i krajnje desničarskoj stranci Voks za većinu od 178-170.

Protivnici su tvrdili da mala preduzeća i poljoprivrednici neće moći da podnesu veće troškove koji proizilaze iz te politike o skraćenju radne nedelje, što će dovesti do gubitka radnih mesta i ugroziti socijalnu državu.

Ovaj parlamentarni poraz – poslednji od nekoliko – dolazi u trenutku kada premijer Pedro Sančez pokušava da nagovori stranke da mu pomognu da usvoji budžet koji kasni više od dve godine, dok pokušava da se distancira od korupcionih skandala koji prate njegov treći mandat. Godine 2023, Sančez je položio zakletvu kao premijer sa malom razlikom, uz podršku prokatalonskih stranaka za nezavisnost ERC i Junts, nakon što je postigao sporazume, uključujući sporni zakon o amnestiji za separatiste, što je izazvalo negodovanje i proteste među mnogim Špancima.

Iako je amnestija usvojena, Vrhovni sud je presudio da se ne bi trebalo primenjivati na odbeglog lidera Junts Karlesa Pudždemona, a Sančez nije uspeo da obezbedi podršku stranke u nekoliko ključnih glasanja.

Korupcionaški skandali, uključujući navode da su ključni članovi njegovog užeg kruga primali mito u zamenu za ugovore o javnim radovima, umanjili su popularnost Socijalističke partije među biračima.

Podrška socijalistima pala je na 27,7 odsto u septembru u poređenju sa 32,3 odsto pre dve godine, dok je krajnje desničarska stranka Voks porasla na 17,4 odsto sa 10,9 odsto u istom periodu, prema anketi koju je sproveo 40DB za El Pais.