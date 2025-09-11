MANJAK POVERENJA GASI ORTAKLUK U BIZNISU: Svi prave istu grešku, pa ih posle debelo košta
Ortačka društva su zastareo način poslovanja
Ortačka privredna društva lakše opstaju od preduzeća koja su osnovali pojedinci, ali, uprkos tome, njihov broj iz godine u godinu sve više opada. Samo za poslednje tri godine broj ortačkih firmi u Srbiji je opao za 149, pa ih je na kraju 2024. godine bilo ukupno 611.
Dok svako drugo preduzeće koje je osnovao pojedinac u Srbiji propadne u roku od tri godine, od tri novoosnovana ortačka društva - dva prežive. Ipak, iako je ovaj vid udruživanja dobar za ljude koji nemaju dovoljno osnivačkog kapitala, a i podela posla između ortaka doprinosi razvoju firme, manjak poverenja među prijateljima ključni je razlog što se sve manje ljudi odlučuje za ovu vrstu poslovnog udruživanja.
Statistika
Prema podacima koje je Kurir dobio iz Agencije za privredne registre, u 2022. godini osnovane su svega četiri ortačke firme, dok je 71 obrisana iz registra, pa je na kraju te godine u Srbiji bilo 760 ortačkih privrednih društava. Broj ovih firmi nastavio je da opada i u 2023. godini, kada su zatvorene još 62, da bi u 2024. godini bilo ugašeno još 49, pa ih je, uz samo jednu novoosnovanu, na kraju te godine bilo ukupno 611.
Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković ističe da su ortačka društva zastareo način poslovanja.
- I dalje postoji kao takav, ali se postepeno gasi. Ortačka društva su ortaci koji imaju zajedničku firmu i odgovaraju celom svojom imovinom. Takođe, to je forma gde često nije utvrđeno ko je odlučujući. Postoje mnogo primamljiviji načini organizovanja nego što je to ortačko društvo - smatra Atanacković.
O ortačkim privrednim društvima
- Na kraju 2022. godini u Srbiji je bilo 760 ortačkih društava, nakon što je 71 obrisano, a samo četiri nova osnovana.
- U 2023. godini zatvorene su još 62 ortačke firme, a osnovane su samo tri, pa ih je na kraju te godine bila ukupno 661
- U 2024. godine obrisano još 49 ortačkih privrednih društava, osnovano je samo jedno, pa ih je ostalo svega 611 u Srbiji
*Podaci Agencije za privredne registre
Zamke ortačkog posla
- Nedovoljno poznavanje ortaka, njegovih moralnih i stručnih kvaliteta
- Sukobi oko različitih finansijskih ciljeva
- Sporovi oko rasporeda uloga u vođenju posla
- Sukob oko načina vođenja posla
- Problemi oko raspodele dobiti
- Narušavanje ličnog ugleda od strane ortaka
- Preotimanje partnerovih klijenata i izlazak iz ortakluka
Saveti za početnike u ortačkim firmama
- Izaberite partnera koji poseduje ono što vama nedostaje (znanje, veštine, kontakti, kapital...)
- Izaberite nekoga koga dobro poznajete i ko ima sličan sistem vrednosti
- Pre osnivanja firme obavezno sklopite ortački ugovor sa što preciznijim detaljima
- Poslovne obaveze stavljajte na papir - izbegavajte situacije "podrazumeva se da je svima sve jasno"
- Napravite plan samostalnog poslovanja u slučaju izlaska iz lošeg partnerstva
- Loše partnerstvo bolje je prekinuti što ranije, ne čekati da se problemi gomilaju
Teško iskustvo
Glavni razlog zbog kojeg se ljudi uortačuju jeste manjak novca za samostalno započinjanje biznisa. Ipak, ako se tome ne pristupi na pravi način, neizbežno dolazi do raskida ortakluka. Jedan od onih koji se opekao u ortačkom poslu je i Danijel Đerfi, mesar i mali proizvođač hrane.
- Bio sam vršilac dužnosti, ali nisam imao finansije. Bio je problem krenuti bez sredstava. Taj koji finansira smatra da je on odradio svoj deo posla, uvek jedna strana pogine, a druga od njega očekuje sve. Izašao sam iz tog posla, imao sam nekretninu i podigao sam kredit. Iskustvo je najisplativija stvar. Naučio sam mnogo i izvukao ozbiljne poruke - ističe Đerfi, čija je ključna greška bila što je sve dogovore sa partnerom sklapao usmeno.
BiznisKurir.rs