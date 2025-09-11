O ortačkim privrednim društvima

- Na kraju 2022. godini u Srbiji je bilo 760 ortačkih društava, nakon što je 71 obrisano, a samo četiri nova osnovana.

- U 2023. godini zatvorene su još 62 ortačke firme, a osnovane su samo tri, pa ih je na kraju te godine bila ukupno 661

- U 2024. godine obrisano još 49 ortačkih privrednih društava, osnovano je samo jedno, pa ih je ostalo svega 611 u Srbiji

*Podaci Agencije za privredne registre

Zamke ortačkog posla

- Nedovoljno poznavanje ortaka, njegovih moralnih i stručnih kvaliteta

- Sukobi oko različitih finansijskih ciljeva

- Sporovi oko rasporeda uloga u vođenju posla

- Sukob oko načina vođenja posla

- Problemi oko raspodele dobiti

- Narušavanje ličnog ugleda od strane ortaka

- Preotimanje partnerovih klijenata i izlazak iz ortakluka

Saveti za početnike u ortačkim firmama

- Izaberite partnera koji poseduje ono što vama nedostaje (znanje, veštine, kontakti, kapital...)

- Izaberite nekoga koga dobro poznajete i ko ima sličan sistem vrednosti

- Pre osnivanja firme obavezno sklopite ortački ugovor sa što preciznijim detaljima

- Poslovne obaveze stavljajte na papir - izbegavajte situacije "podrazumeva se da je svima sve jasno"

- Napravite plan samostalnog poslovanja u slučaju izlaska iz lošeg partnerstva

- Loše partnerstvo bolje je prekinuti što ranije, ne čekati da se problemi gomilaju