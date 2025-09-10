Slušaj vest

Akcije poznate tehnološke kompanije Oracle skočile su za 28 odsto, najviše još od dot-kom ere, što je izazavalo euforiju kod analitičara.

"Ostao sam bez reči“, rekao je John DiFucci iz Guggenheim Securitiesa. Derrick Wood iz TD Cowena nazvao je ovo „istorijskim kvartalom“. Brad Zelnick iz Deutsche Bank dodao je: „Svi smo pomalo u šoku, u najboljem smislu.“ Takvim su rečima analitičari započeli konferencijski poziv nakon objave kvartalnih rezultata Oraclea u utorak, dok su akcije kompanije u produženom trgovanju skakale za 28 procenata. Iako je softverski gigant prijavio slabije rezultate od očekivanih kada je reč o zaradi i prihodima, to gotovo niko nije komentarisao, preneo je CNBC.

Pažnja Volstrita bila je usmerena na budućnost – na rast koji Oracle sada vidi zahvaljujući ekspanziji poslovanja sa infrastrukturom u oblaku i novim ugovorima vezanim za veštačku inteligenciju. „Ne postoji bolji dokaz tektonskog pomaka u računarstvu od rezultata koje ste upravo predstavili“, rekao je Zelnick.

Ono što je Oracle predstavio investitori su ocenili izvanrednim. Akcije su spremne da zabeleže najveći skok u jednoj sesiji još od dot-kom buma 1999. godine, a cena od 310 dolara u produženom trgovanju probila bi dosadašnji rekord od 256,43 dolara, piše CNBC. Time bi tržišna vrednost kompanije premašila 870 milijardi dolara. Najveće uzbuđenje odnosi se na segment infrastrukture u oblaku, gde Oracle konkuriše Amazonu, Microsoftu i Googleu. Kompanija predviđa da će prihodi u tom delu poslovanja ove fiskalne godine porasti za 77 procenata – na 18 milijardi dolara, sa prošlogodišnjih 10 milijardi. Do fiskalne 2027. taj bi iznos gotovo udvostručio na 32 milijarde, a zatim se popeo na 73 milijarde, 114 milijardi i 144 milijarde dolara u naredne tri godine.

Izvršna direktorka Safra Catz otkrila je da je Oracle u kvartalu potpisao četiri ugovora vredna više milijardi sa tri različita klijenta. OpenAI je, pak, objavio da je dogovorio razvoj kapaciteta podatkovnih centara od 4,5 gigavata u SAD-u u saradnji s Oracleom. Obaveze koje tek treba da budu realizovane, mera ugovorenih prihoda koji još nisu priznati, skočile su na 455 milijardi dolara, što je 359 procenata više nego godinu ranije.

„Taj broj je zaista neverovatan“, rekao je Wood iz TD Cowena, pitajući koliko će Oracle morati da uloži u izgradnju infrastrukture potrebne da opsluži sve klijente. Catz je na to odgovorila naglašavajući ono što Oracle razlikuje od drugih. „Znam da neki naši konkurenti vole da poseduju zgrade. To nije naša specijalnost. Naša specijalnost je jedinstvena tehnologija, jedinstveno umrežavanje, skladištenje i način na koji povezujemo ceo sistem“, rekla je.

Analitičar Gil Luria iz D.A. Davidsona opisao je Oracleovu projekciju prihoda od oblaka kao „apsolutno zapanjujuću“ i dodao da ona predstavlja desetostruki rast u narednih pet godina. No, upozorio je da veliki provajderi usluga poput Microsofta i Googlea preusmeravaju deo svojih kapaciteta na druge operatore podatkovnih centara, što dovodi klijente do Oraclea. „To nisu organski klijenti Oraclea. To su Microsoftovi, Googleovi i Amazonovi klijenti koji će koristiti Oracleove kapacitete“, rekao je Luria. Do objave rezultata u utorak, Oracleove su akcije od početka godine porasle 46 procenata, dok je Nasdaq ojačao 13 procenata.