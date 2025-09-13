Slušaj vest

Stotine njenih zapolasenih za sada će zadržati svoja radna mesta, zahvaljujući sporazumu koji je kompanija postigla sa administracijom predsednika Donalda Trampa, preneo je CNN.

"Ju-Es Stil" će prestati da proizvodi čelik u svojoj fabrici u Granit Sitiju krajem oktobra, ali će 800 radnika u fabrici ostati na poslu, održavajući opremu najmanje do 2027. godine.

To je deo sporazuma kompanije i predsednika SAD Donalda Trampa, koji je obuhvatao razne mere zaštite radnih mesta i garancije proizvodnje, kako bi bilo omogućeno da je kupi japanski proizvođač čelika "Nipon stil".

"Ju-Es stil" će se fokusirati na proizvodnju i preradu čeličnih ploča u fabrikama u Pensilvaniji i Indijani, a smanjenjiti potrošnju ploča u fabrikama u Granit Sitiju, saopštila je danas kompanija i dodala da neće zaustaviti rad postrojenja i da će ga održavati u operativnom stanju.

Što se tiče toga šta će radnici raditi bez čelika za proizvodnju, Ju-Es stil je saopštio da će nastaviti neke pomoćne operacije i da će pogon "održavati zaposleni kako bi proizvodnja mogla brzo da bude nastavljena ako se situacija promeni".

Tramp je na majskom skupu u fabrici Ju-Es stila u blizini Pitsburga obećao da će sporazum, i nove carine od 50 odsto na uvoz čelika, biti dobre za zaposlene u toj kompaniji. Međutm, sporazum kompanije blokira samo zatvaranje Granit Sitija i otpuštanje radnika do juna 2027. godine.

Japanski Nipon stil je sredinom juna nakon skoro godinu i po dana pravnih i političkih turbulencija, zvanično kupio Ju-Es stil za 14,1 milijardu dolara.