JU-ES STIL PREKIDA PROIZVODNJU! Ali za 800 radnika nije sve izgubljeno, evo šta će biti sa njima
Stotine njenih zapolasenih za sada će zadržati svoja radna mesta, zahvaljujući sporazumu koji je kompanija postigla sa administracijom predsednika Donalda Trampa, preneo je CNN.
"Ju-Es Stil" će prestati da proizvodi čelik u svojoj fabrici u Granit Sitiju krajem oktobra, ali će 800 radnika u fabrici ostati na poslu, održavajući opremu najmanje do 2027. godine.
To je deo sporazuma kompanije i predsednika SAD Donalda Trampa, koji je obuhvatao razne mere zaštite radnih mesta i garancije proizvodnje, kako bi bilo omogućeno da je kupi japanski proizvođač čelika "Nipon stil".
"Ju-Es stil" će se fokusirati na proizvodnju i preradu čeličnih ploča u fabrikama u Pensilvaniji i Indijani, a smanjenjiti potrošnju ploča u fabrikama u Granit Sitiju, saopštila je danas kompanija i dodala da neće zaustaviti rad postrojenja i da će ga održavati u operativnom stanju.
Što se tiče toga šta će radnici raditi bez čelika za proizvodnju, Ju-Es stil je saopštio da će nastaviti neke pomoćne operacije i da će pogon "održavati zaposleni kako bi proizvodnja mogla brzo da bude nastavljena ako se situacija promeni".
Tramp je na majskom skupu u fabrici Ju-Es stila u blizini Pitsburga obećao da će sporazum, i nove carine od 50 odsto na uvoz čelika, biti dobre za zaposlene u toj kompaniji. Međutm, sporazum kompanije blokira samo zatvaranje Granit Sitija i otpuštanje radnika do juna 2027. godine.
Japanski Nipon stil je sredinom juna nakon skoro godinu i po dana pravnih i političkih turbulencija, zvanično kupio Ju-Es stil za 14,1 milijardu dolara.
Kurir Biznis/B92