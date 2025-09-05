Slušaj vest



Tržište kriptovaluta se priprema za najuzbudljiviji period – Uptober. Najnovija verzija ChatGPT-a, ChatGPT-5, podigla je temperaturu sa izborom najboljih meme kriptovaluta koje bi u narednim mesecima mogle ostvariti rast vrednosti i do 100x.

Uptober obično označava početak četvrtog kvartala rasta kriptovaluta, koji je udaljen nešto više od mesec dana. Podaci pokazuju da su kriptovalute u ovom periodu postizale izuzetne rezultate, pri čemu je Bitcoin porastao neverovatnih 85.42%.

Ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta porasla je na $4.20 triliona po prvi put u poslednjem bull run-u. Trenutno se kreće tik ispod granice od $4 triliona, što mnogi stručnjaci smatraju pripremom za sledeću fazu rasta.

Zanimljivo je da je dugo očekivana sezona altkoina konačno stigla. Indeks sezone altkoina, koji meri dominaciju altkoina, konačno je probio vrednost od 50 nakon brojnih pokušaja i trenutno se nalazi oko nivoa 56.

Sezona altkoina

U nedavnom izveštaju Coinbase-ovog institucionalnog istraživanja, jedan analitičar je predvideo da se u septembru možemo približavati punoj sezoni altkoina.

David Duong, šef istraživanja u Coinbase Global-u, izjavio je:

„Mnogi su raspravljali da li bi septembarsko smanjenje kamatnih stopa od strane FED-a moglo predstavljati lokalni vrh za kripto tržišta. Mi ne mislimo tako. S obzirom na značajan broj malih investitora sa kapitalom u fondovima novčanog tržišta (više od $7 triliona) i drugim instrumentima, verujemo da bi FED-ovo popuštanje moglo podstaći veće učešće malih investitora na srednji rok.“

Usklađeni fundamentalni pokazatelji i prognoze analitičara o sezoni altkoina ponovo su probudili interesovanje investitora na tržištu. Koristeći naprednu tehnologiju, pitali smo ChatGPT-5 da navede dve meme kriptovalute koje bi mogle ostvariti rast od 100x – i evo najboljih izbora:

Maxi Doge: Pravi naslednik Dogecoina

Na čelu meme ICO projekata male tržišne kapitalizacije ove sezone nalazi se nova i dinamična kriptovaluta Maxi Doge (MAXI). U pitanju je kriptovaluta inspirisana psima, ali za razliku od tipičnih meme kriptovaluta, projekat donosi pravi „dog attitude“.

MAXI je trenutno u kripto pretprodaji, što znači niske ulazne cene i veći potencijal rasta od konkurenata. Pretprodaja je već počela i prikupljeno je ukupno $1.6 miliona u kratkom vremenskom periodu.

Maxi Doge nije samo još jedan klon Doge meme kriptovalute. Projekat je izgrađen oko Gen Z mentaliteta – odlučnog stava, energije teretane i, što je najvažnije, ambicioznog cilja da nadmaši svog starijeg „rođaka“, Dogecoin.

Evo šta je pokazala ChatGPT-5 analiza:

Internet već bruji. Maxi Doge ne daje lažna obećanja – samo čistu energiju i rad, nudeći neverovatnu polugu od 1000x. Ova masivna poluga biće dostupna isključivo vlasnicima MAXI tokena, omogućavajući im da preuzmu velike rizike za potencijalno značajne profite.

Još jedna važna karakteristika projekta jeste prilika za rani ulazak. Sa cenom od samo $0.0002545 po tokenu, MAXI nudi investitorima veoma konkurentan ulaz u ono što bi mogla biti sledeća velika stvar na tržištu kriptovaluta.

PepeNode: Virtuelno rudarenje i veliki pasivni prinosi

Još jedna meme kriptovaluta koja je uzdrmala celo tržište kriptovaluta je Pepenode. Iako je u pitanju meme kriptovaluta, projekat donosi ogromnu korisnost kroz virtuelnu simulaciju rudarenja, staking nagrade od 3551% i dokazano jake metrike angažovanja korisnika.

Pepenode je prva meme kriptovaluta sa pravom upotrebnom vrednošću koja nudi potpuno interaktivni simulator virtuelnog rudarenja, gde vi kontrolišete celo iskustvo. Umesto da samo kupujete tokene i čekate da rastu, gradite server sobe, unapređujete kapacitete i postavljate rudarske čvorove u realnom vremenu.

Kripto rudarenje postalo je visoko konkurentno tržište kojim dominiraju veliki igrači. Međutim, PEPENODE razbija ovaj trend nudeći simulirano rudarenje sa trenutnim vizuelnim povratnim informacijama, bez potrebe za skupom opremom ili ogromnim količinama energije.

Njegova ogromna korisnost, kombinovana sa narativom meme kriptovalute, učinila ga je jednim od glavnih izbora ChatGPT-5:

U nedavno pokrenutoj pretprodaji, PEPENODE je već prikupio $484,518.55, što ukazuje na snažno poverenje investitora. Investitori i dalje mogu kupiti token po ceni od $0.0010325 pre nego što cena poraste.