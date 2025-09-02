Slušaj vest

Mnogi od nas iz navike čuvaju novac u kući ili ga drže na tekućem računu, uvereni da je to najsigurnije rešenje. Međutim, da li je to baš tako? Osim što nije bezbedno, ovakav način čuvanja novca znači da on svakog dana gubi na vrednosti.

Štednja u banci Vam omogućava da Vaš novac u isto vreme bude na sigurnom i da radi za Vas.

AikBank, kao banka broj 1 za oročenu deviznu štednju građana u Srbiji, razume da svako štedi na svoj način. Zato Vam AikBank nudi različite opcije – oročenu štednju u dinarima i stranim valutama, štednju po viđenju i „Oročenu, a dostupnu štednju“ za one koji žele da imaju siguran prinos od štednje, i istovremeno spokoj da do svog novca mogu da dođu kada im zatreba.

I sigurnost i fleksibilnost

Uz „Oročenu, a dostupnu štednju“ zaboravićete na dilemu – da li oročiti novac da bismo dobili veću kamatu ili ga ostaviti na računu kako bi nam bio dostupan kad god zatreba? Možete oročiti novac i istovremeno imati mogućnost da podižete do 50% sredstava, u bilo kom trenutku, bez gubitka kamate na ostatak. Novac možete povući odjednom ili u više navrata, pri čemu nećete izgubiti kamatu koju su već do tada prikupili.

Na Vama je da izaberete da li ćete svoj novac oročiti u dinarima ili evrima na period od 12 meseci, a dodatna pogodnost je to što AikBank na sebe preuzima i troškove prenosa sredstava direktno sa računa u nekoj drugoj na račun u AikBank.

Siguran oslonac u svim prilikama

„Oročena, a dostupna štednja“ je idealno rešenje kada se iznenada pojave veći troškovi ili investicione prilike koje ne želite da propustite. Uz mogućnost korišćenja čak do polovine svoje štednje kad god Vam zatreba, možete biti sigurni da ste spremni za sve što život donosi.

Čuvamo – jer vas razumemo.