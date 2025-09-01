Slušaj vest

Nuklearna energija ponovo ulazi u fokus Srbije i to sa dobrim razlogom. Ona emituje nula ugljen-dioksida tokom proizvodnje struje, što je čini jednim od najčistijih i najpouzdanijih izvora energije na svetu. Time se otvara prilika da Srbija u narednim decenijama obezbedi stabilno snabdevanje građana i privrede, uz očuvanje životne sredine i značajno smanjenje zavisnosti od uvoza energenata.

Zakonska barijera je uklonjena

Ukidanjem zakonske zabrane za korišćenje nuklearnih tehnologija, naša zemlja je konačno omogućila da se ozbiljno razmatra gradnja nuklearnih elektrana, i to kada budu ispunjeni svi kriterijumi Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Strategija do 2050. godine

Važeća Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2040, sa projekcijama do 2050., već sada predviđa prelazak na čiste izvore i jasno postavlja kao prioritet „sigurno i održivo snabdevanje energijom“ i „poštovanje najviših standarda zaštite životne sredine“. Nuklearna energija savršeno se uklapa u taj okvir.

Hidroelektrane kao stub sistema

Ono što daje dodatnu težinu ovoj priči jesu već završeni i pokrenuti projekti u hidroenergetici i termoenergetici. Revitalizacijom hidroelektrane „Đerdap 1“ obezbeđena je sigurna proizvodnja za narednih 30 do 40 godina, dok je modernizacija reverzibilne hidroelektrane „Bajina Bašta“ već donela prve rezultate. U planu je i izgradnja reverzibilne hidroelektrane „Bistrica“, za koju se priprema tehnička dokumentacija i razgovara o finansiranju sa međunarodnim partnerima.

Brzi rast vetra i sunca

Srbija je napravila veliki iskorak u oblasti obnovljivih izvora. Samo u poslednje dve godine, kapaciteti iz vetra i solara povećani su za 83%, a cilj je da do 2030. godine 45% ukupne proizvodnje električne energije dolazi iz obnovljivih izvora. Ipak, kako sunce i vetar zavise od vremenskih uslova, upravo nuklearna energija treba da pruži ono što obnovljivi izvori ne mogu – stabilnost i sigurnost.

Čistije nebo nad termoelektranama

Značajna pažnja posvećuje se i zaštiti životne sredine kroz podizanje ekoloških standarda termoelektrana. Nakon ugradnje sistema za odsumporavanje na svim velikim blokovima u okviru EPS-a, sve termoelektrane usklađene su sa domaćim i evropskim standardima, što znači čistije nebo i zdraviju budućnost za građane.

Novi gasni kapaciteti

Kada se na sve ovo doda i činjenica da je Srbija krenula u pregovore o izgradnji novih gasnih elektrana, poput one kod Niša, uz saradnju sa Azerbejdžanom, jasno je da se stvara raznovrsna i snažna energetska osnova.

Odluka koja menja budućnost

Srbija je danas na pragu odluke koja će odrediti ne samo energetsku, već i ekonomsku budućnost zemlje. Nuklearne elektrane nisu samo projekti – one znače dugoročnu nezavisnost, jeftiniju i pouzdaniju struju, kao i čistiju životnu sredinu za generacije koje dolaze.