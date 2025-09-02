Slušaj vest

Naučnici testiraju inovativni koncept: dobrovoljni trening na transportnoj traci, koji poboljšava njihovu kondiciju i opšte zdravlje.

Specijalni senzori beleže otkucaje srca, disanje i nivo opterećenja tokom vežbanja, a rezultati pokazuju da se svinje u velikoj meri razlikuju – neke su prave „atlete“, dok su druge znatno pasivnije.

Svinje,Prasići Foto: Shutterstock

Životinje aktiviraju traku pritiskom na dugme njuškama, a u budućnosti bi mogle same da otvaraju i vrata uređaja. Kada žele da prestanu, svinje mogu da zaustave traku ili da izađu pomoću svetlosne barijere. Sve se odvija dobrovoljno, bez ikakve prisile.

Istraživači veruju da ovakav način kretanja može značajno doprineti boljem zdravlju životinja. Pored toga, automatski sistem nadzora mogao bi farmerima da pomogne u ranom otkrivanju bolesti, dok se kao dodatna prednost pominje i poboljšan kvalitet mesa. Trenutno je ovo eksperimentalni projekat, ali ukoliko se pokaže uspešnim, „teretane za svinje“ mogle bi postati standard u modernom stočarstvu.