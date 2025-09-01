Slušaj vest

Ako ste ikada pokušali da uhvatite savršen kadar zalaska sunca, slike sa koncerta ili portret prijatelja pod uličnim svetlom, znate koliko je teško da sve ispadne baš onako kako ste zamislili. Mutna slika, previše senki, detalji ne dolaze do izražaja. Međutim, uz najnoviji flagship koji nam ove jeseni donosi Huawei ti problemi postaju deo prošlosti. Huawei Pura 80 Ultra je trenutno najozbiljniji igrač na tržištu mobilne fotografije, napravljen za one koji od kamere svog telefona očekuju profesionalne rezultate.

Foto: Promo

Dizajniran da impresionira i traje

Huawei Pura 80 Ultra je telefon koji će vas već na prvi pogled definitivno oduševiti svojim dizajnom. Dostupan je u crno-zlatnoj i raskošno zlatnoj varijanti, pa možete birati između suptilne elegancije i upečatljivog sjaja.

Zadnji deo uređaja krasi prepoznatljiv XMAGE dizajn kamere, koji savršeno uokviruje sočivo i daje telefonu izgled koji se izdvaja iz svega što ste do sada videli. Vizuelno moćan, ali sveden, ovaj detalj postao je novi zaštitni znak Huawei Pura serije. Takođe, Huawei Pura 80 Ultra opremljen je X-True Display™ ekranom sa zapanjujućom svetlinom od 3.000 nita, što znači da sve što radite na telefonu, od gledanja serija do pregledanja fotografija, izgleda bogatije, svetlije i prirodnije, čak i pod jakim suncem.

Za visoki stepen otpornosti na oštećenja, što je takođe zaštitni znak Huawei Pura serije, zadužen je Kunlun Glass druge generacije. Ovaj zaštitni panel je 25 puta čvršći i 16 puta otporniji na ogrebotine od prethodne generacije. To znači da će vaš telefon izgledati besprekorno i nakon duže upotrebe, bez straha od sitnih oštećenja ili slučajnog pada.

Foto: Promo

Kamera: foto-studio na dohvat ruke

Glavna zvezda ovog modela je svakako njegova kamera. U pitanju je revolucionarni sistem koji kombinuje Ultra Lighting HDR senzor veličine 1 inča (jedan od najvećih u industriji), moćnu AI obradu slike, kao i dvostruki telefoto objektiv, koji je inače prvi takve vrste na svetu. Zahvaljujući ovoj kombinaciji, fotografije su oštre, svetle i pune detalja, čak i kada snimate noću, u pokretu ili iz velike daljine.

Ono što je posebno zanimljivo jeste sistem dvostrukog zumiranja, koji vam omogućava i srednji (3.7x) i super-telefoto (9.4x) zum, bez gubitka kvaliteta fotografije. To znači da će, na primer, čak i ako ste u poslednjem redu na koncertu, lice izvođača na vašim fotografijama biti kristalno jasno. Kamera inteligentno prilagođava ekspoziciju i svetlost, tako da ni jako svetlo ni tamniji prizori ne predstavljaju problem za kameru ovog telefona – svaki detalj izgleda baš kao što vaše oko vidi.

Još jedan novitet koji će posebno obradovati ljubitelje fotografije je nova Moving Picture funkcija, koja snima 1.5 sekundi pre i posle pritiska na dugme, kako biste mogli da „uhvatite“ savršen kadar čak i kad ga propustite u realnom vremenu. Sa dodatnim AI efektima (duga ekspozicija, višestruko eksponiranje, HDR video), Huawei Pura 80 Ultra podiže mobilnu fotografiju na umetnički nivo.

Sve aplikacije na jednom mestu

Pored impresivnih performansi i privlačnog dizajna, Huawei Pura 80 Ultra donosi i odlično korisničko iskustvo kad su u pitanju svakodnevne obaveze i praktične funkcije. Sve aplikacije koje koristite svakog dana za posao ili zabavu dostupne su na dohvat ruke, bez ograničenja. Od društvenih mreža i streaming do mobilnih igara, sve funkcioniše besprekorno.

Foto: Promo

Zaključak

Huawei Pura 80 Ultra nije još jedan flagship pametni telefon. To je uređaj koji pomera granice onoga što jedan telefon može da postigne, posebno kada je reč o mobilnoj fotografiji, što ga čini novim standardom u svetu mobilne tehnologije.