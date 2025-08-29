Slušaj vest

Mali Lošinj je ovog avgusta ugostio Sanlorenzo Adria Elite Weekend, događaj koji je okupio vlasnike jahti i ljubitelje luksuznog života. Ove godine je među prestižnim jahtama predstavljen i Delta District, novi beogradski projekat koji donosi InterContinental brendirane rezidencije u srcu srpske prestonice.

Izbor lokacije za prezentaciju nije slučajan. Susret ljubitelja vrhunskog dizajna u industriji jahti, postao je i prilika da se pokaže kako se slična filozofija kvaliteta može preneti sa mora na kopno. Publika koja se okuplja na ovakvim događajima razume šta znači investirati u kvalitet. Delta District se upravo pozicionira u tom premium segmentu tržišta.

Projekat je već nekoliko meseci jedna od glavnih tema među regionalnim investitorima. Nalazi u Bloku 20 na Novom Beogradu i predstavlja mix-used kompleks koji kombinuje rezidencijalne apartmane, poslovne prostore i InterContinental hotel.

Nova vizija života u gradu

Tokom gala večeri, uz prisustvo zvanica iz poslovnog i društvenog života regiona, predstavljene su neke od glavnih prednosti koje Delta District jasno izdvajaju na tržištu - od 24/7 InterContinental servisa i međunarodnih LEED i WELL sertifikata, do mogućnosti povraćaja 20% PDV-a za pravna lica prilikom kupovine poslovnih apartmana. Stanovi se isporučuju kao gotov proizvod visoke klase, sa kuhinjama italijanskog brenda Veneta Cucine, Gaggenau uređajima i završenim kupatilima, ugradnim ormarima, što investitorima omogućava bržu aktivaciju kapitala. Predstavljeni su i ekskluzivni sadržaji koji uključuju privatni park, infinity bazen sa pogledom na grad, spa centar i teretanu, kao i personalizovane usluge koje su inače dostupne samo gostima najekskluzivnijih svetskih hotela.

Predstavljanje Delta District-a na Elite Weekend-u pokazalo je da se projekat obraća publici koja zna da prepozna kvalitet i izuzetnost u svakom detalju, što nam je potvrdio i Franz Schillinger, CEO Sanlorenzo Adria:

„Bilo nam je veliko zadovoljstvo što je Delta Holding bio partner Sanlorenzo Adria Elite Weekenda, gde je predstavljen impresivni projekat Delta District. Sigurni smo da se luksuzne jahte i premium nekretnine obraćaju istoj publici i da zajedno grade jedinstven doživljaj kvaliteta i elegancije. Ovaj događaj bio je savršena prilika da se ta povezanost prikaže na najbolji način“, rekao je prvi čovek kompanije Sanlorenzo Adria.

Pored toga što se etablirao kao beskompromisan lifestyle koncept, Delta District je prepoznat i kao investicija sa dugoročnim rastom vrednosti. Sve u svemu, jasno je da Beograd dobija novo obeležje i projekat o kojem će se tek govoriti u regionu i šire.

1/12 Vidi galeriju Galerija Delta District Foto: Promo