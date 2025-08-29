Slušaj vest

Mali Lošinj je ovog avgusta ugostio Sanlorenzo Adria Elite Weekend, događaj koji je okupio vlasnike jahti i ljubitelje luksuznog života. Ove godine je među prestižnim jahtama predstavljen i Delta District, novi beogradski projekat koji donosi InterContinental brendirane rezidencije u srcu srpske prestonice.

SAZNAJTE DETALJE O JEDNOM OD NAJLUKSUZNIJIH PROJEKATA U REGIONU

Izbor lokacije za prezentaciju nije slučajan. Susret ljubitelja vrhunskog dizajna u industriji jahti, postao je i prilika da se pokaže kako se slična filozofija kvaliteta može preneti sa mora na kopno. Publika koja se okuplja na ovakvim događajima razume šta znači investirati u kvalitet. Delta District se upravo pozicionira u tom premium segmentu tržišta.

ZA ONE KOJI NE ŽELE DA PRAVE KOMPROMISE - BEOGRADSKI PROJEKAT KOJI REDEFINIŠE ZNAČENJE LUKSUZA

Projekat je već nekoliko meseci jedna od glavnih tema među regionalnim investitorima. Nalazi u Bloku 20 na Novom Beogradu i predstavlja mix-used kompleks koji kombinuje rezidencijalne apartmane, poslovne prostore i InterContinental hotel.

Nova vizija života u gradu

Tokom gala večeri, uz prisustvo zvanica iz poslovnog i društvenog života regiona, predstavljene su neke od glavnih prednosti koje Delta District jasno izdvajaju na tržištu - od 24/7 InterContinental servisa i međunarodnih LEED i WELL sertifikata, do mogućnosti povraćaja 20% PDV-a za pravna lica prilikom kupovine poslovnih apartmana. Stanovi se isporučuju kao gotov proizvod visoke klase, sa kuhinjama italijanskog brenda Veneta Cucine, Gaggenau uređajima i završenim kupatilima, ugradnim ormarima, što investitorima omogućava bržu aktivaciju kapitala. Predstavljeni su i ekskluzivni sadržaji koji uključuju privatni park, infinity bazen sa pogledom na grad, spa centar i teretanu, kao i personalizovane usluge koje su inače dostupne samo gostima najekskluzivnijih svetskih hotela.

PROVERITE ZAŠTO JE BAŠ OVAJ PROJEKAT PRVI NA LISTI INVESTITORA IZ REGIONA - PREDNOST OD 20% NA SAMOM STARTU

Predstavljanje Delta District-a na Elite Weekend-u pokazalo je da se projekat obraća publici koja zna da prepozna kvalitet i izuzetnost u svakom detalju, što nam je potvrdio i Franz Schillinger, CEO Sanlorenzo Adria:

„Bilo nam je veliko zadovoljstvo što je Delta Holding bio partner Sanlorenzo Adria Elite Weekenda, gde je predstavljen impresivni projekat Delta District. Sigurni smo da se luksuzne jahte i premium nekretnine obraćaju istoj publici i da zajedno grade jedinstven doživljaj kvaliteta i elegancije. Ovaj događaj bio je savršena prilika da se ta povezanost prikaže na najbolji način“, rekao je prvi čovek kompanije Sanlorenzo Adria.

ISTRAŽITE KAKO IZGLEDA INVESTICIJA KOJA DONOSI BESKOMPROMISNI LUKSUZ, PROFIT I PRESTIŽ

Pored toga što se etablirao kao beskompromisan lifestyle koncept, Delta District je prepoznat i kao investicija sa dugoročnim rastom vrednosti. Sve u svemu, jasno je da Beograd dobija novo obeležje i projekat o kojem će se tek govoriti u regionu i šire.

PONUDA OVIH STANOVA JE OGRANIČENA - SAZNAJTE ZAŠTO SU BAŠ ONI NAJBOLJA OPCIJA ZA INVESTICIJU

Galerija Delta District Foto: Promo

Promo