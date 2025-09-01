Jedinstven spo prirode i istorije na dva sata od Beograda

Crna Bara, malo mesto u opštini Bogatić, koje se nalazi na oko 100 kilometara od Beograda, nudi savršenu kombinaciju prirode, istorije i kulturnih doživljaja.

Selo, smešteno na ušću Drine u Savu, lako je dostupno iz Beograda, Novog Sada, Šapca i Loznice, i predstavlja idealnu destinaciju za ljubitelje ruralnog turizma i aktivnog odmora.

Kada je o istorijskoj strani reč, nedaleko od Drine, u ovom mestu, stoji spomenik kulture iz 19. veka – Hajduk Stankov vajat, autentična priča o hajdučkoj hrabrosti, slobodarskom duhu, ali i o ljubavi i časti na ovim prostorima.

Vajati svedoče o životu Stanka Aleksića, legendarnog hajduka i junaka romana „Hajduk Stanko“ Janka Veselinovića.

Posetioci mogu da se upuste u vreme kada su hajduci branili pravdu, a autentični nameštaj, devojačke košulje i kameni zidovi pružaju uvid u svakodnevni život i običaje narodnog graditeljstva.

Iz ovog vajata od kamena, drveta i blata, pokrivenog biberovim crepom, po predanju, Stanko je otišao u hajduke jer nije mogao da izdrži uvredu koja mu je nepravedno naneta. Kako to često biva u velikim istorijskim pričama, neuzvraćena ljubav i ovog puta bila je pokretač važnih zbivanja.

Pored istorije, Crna Bara je idealno mesto za prirodni turizam

Crna Bara se nalazi na ušću Drine u Savu, gde reke pružaju mogućnosti za vožnju čamcima, kupanje i sportski ribolov, dok šumska prostranstva Adica i Prud nude mir i susrete s raznovrsnom šumskom divljači, što je prava atrakcija za lovce i ljubitelje prirode, piše lokalni portal.

Vodite računa samo, jer ovo je divlja plaža, nije uređeno kupalište i nema spasilaca.

Crkva Svetog Vaznesenja, s obnovljenom fasadom, i škola "Janko Veselinović", sa isturenim odeljenjima u Glogovcu i Sovljaku, dodatno potvrđuju značaj ovog kraja za kulturni turizam i obrazovanje.

Mnogi poznati ljudi iz Crne Bare, poput Vuka Isakovića, Miloša S. Milojevića, Živojina Jurišića i Jove Aleksića, ostavili su traga u istoriji i kulturi, čineći selo značajnim ne samo za lokalnu zajednicu, već i za istorijski turizam u Srbiji.