Tržište polovnih automobila je u procvatu, a popularni modeli se često rasprodaju u roku od nekoliko dana od objavljivanja. Za vozače koji žele da što brže obezbede svoje idealno vozilo, ova žurba ponekad može uticati na njihovu procenu, što dovodi do toga da postanu žrtve prevara.

Stručnjak za polovne automobile Aleks upozorava da postoje tri specifične prevare na koje kupci treba da obrate pažnju.

Taktike prevaranata

Ako se zanemare, posledice mogu biti značajne, jer kupac može da završi bez automobila, kao i bez novca koji je platio.

– Kada je tržište ovako konkurentno, uvek ćete naići na ljude koji pokušavaju da to iskoriste. Kupci moraju biti izuzetno oprezni jer u svojim nastojanjima da što brže obezbede pogodbu, lako mogu postati žrtve prevare, završivši sa automobilom koji krije ozbiljne nedostatke, kao što su lažna kilometraža, krađa ili lažna dokumenta – kaže Aleks.

1. Prevara sa registracijom vozila

Prevara sa registracijom vozila postala je jedna od najčešćih prevara u Velikoj Britaniji. Prevaranti prenose identitet jednog automobila na drugi, često ukradeno vozilo.

– Zamislite Folksvagen Golf iz 2019. godine u sivoj boji. Prevarant pronalazi drugi Golf iste godine, modela i opreme i koristi njegove registracione podatke da bi napravio duplikat dokumenata. Automobil tada deluje potpuno legalno, iako u stvarnosti može biti ukraden, pokvaren ili korišćen u kriminalne svrhe. Pravi vlasnik može iznenada zateći policiju na svom pragu ili dobiti kazne poštom za prekršaje koje nije počinio – objašnjava stručnjak.

Auto-plac Foto: Shutterstock

Da bi se zaštitili, Aleks savetuje kupcima da pažljivo pregledaju svoje registarske tablice. Neobična slova, neobične boje ili nepravilno postavljene tablice su znaci upozorenja.

2. Lažne adrese i sumnjivi dokumenti

Neočekivano česta prevara uključuje prodavce koji koriste lažne adrese kako bi prikrili pravog vlasnika vozila. Ponekad se kupcima pokaže dokument koji izgleda legitimno, ali prodavac izbegava da se poveže sa adresom navedenom na dokumentu.

– Ako uzmete automobil i prodavac kaže: ‘Nađimo se u dvorištu’, ali nikada niste kročili u kuću, to bi trebalo da bude crvena zastavica. Pravi prodavac neće imati problema da dokaže da automobil pripada njemu na njegovoj registrovanoj adresi – objašnjava stručnjak.

Provera imena i adrese na dokumentu u odnosu na ličnu kartu, račun za komunalije ili platnu listu može biti dodatni sloj zaštite. Pravi prodavci obično nemaju problema da pokažu dokumenta, dok prevaranti uvek imaju izgovor.

3. Storniranje kilometraže

Još jedna prevara koja postoji decenijama jeste storniranje kilometraže automobila kako bi izgledalo kao da nije toliko star.

– Postoje jednostavni načini da izbegnete prevaru. Koristite proveru istorije ili servisni centar da biste videli kilometražu tokom vremena. Ako primetite bilo kakve iznenadne padove ili brojeve koji se ne poklapaju, nešto nije u redu – kaže Aleks, piše Net.hr

Vizuelni znaci takođe mogu otkriti prevaru.

– Ako je navedeno da automobil ima samo 30.000 milja, ali su sedišta udubljena, koža na volanu istrošena, a pedale izgrebane, to bi trebalo odmah da pobudi sumnju. I nemojte da vas zavara servisna knjižica puna markica – ono što vam zaista treba su računi i fakture koji potvrđuju stvarno održavanje vozila – zaključuje stručnjak.