U Rigi, glavnom gradu Letonije, nalazi se najveća pijaca u Evropi

Grad koji se često opisuje kao "jedna od najbolje čuvanih tajni Evrope" jeste Riga.

Pored impresivne arhitekture uz obalu reke, letonska prestonica se može pohvaliti i najvećom pijacom i bazarom na našem kontinentu.

Riga je ujedno i najveći grad Letonije, sa nešto manje od 600.000 stanovnika, a nalazi se u istoimenom zalivu, na mestu gde se reka Daugava uliva u Baltičko more.

Istorijsko jezgro Rige uvršteno je na UNESCO-vu listu svetske baštine. Poznato je po arhitekturi u stilu secesije i jugendstila, kao i po drvenim objektima iz 19. veka.

Ipak, fokusirajmo se za njihovu čuvenu pijacu koja se 1998. godine takođe našla na listi značajnih spomenika i smatra se jednim od najpoznatijih objekata iz 20. veka u toj zemlji.

Građena šest godina, počevši od 1924, pokriva impresivnih 72.300 kvadratnih metara i ima više od 3.000 tezgi.

Glavna konstrukcija se sastoji od pet paviljona napravljenih od recikliranih nemačkih hangara za cepeline, u kombinaciji neoklasicizma i stila art-deko.

Još od 16. veka se roba prodavala na obalama Daugave, a 1863. podignute su prve tezge. Međutim, ta pijaca je ubrzo postala prenatrpana i radila je nehigijenskim uslovima, pa je odlučeno da se premesti na novo mesto u zatvorenom.

Riga, prestonica Letonije, grad sa najvećom pijacom u Evropi Foto: Shutterstock

Za izgradnju konstrukcije su korišćeni metalni okviri nemačkih hangara iz Prvog svetskog rata iz vazduhoplovne baze Vainjode. Tamo su bili smešteni cepelini, a reč je o pet preostalih takvih hangara u svetu, od 9 koliko ih je nekada bilo.

Letonija je tokom 20. veka bila pod okupacijom više država. Nemačka je držala područje tri i po godine, kada seljacima nije bilo dozvoljeno da slobodno prodaju svoje proizvode, tako da su morali da snabdevaju nemačku vojsku i samo u ograničenim količinama da ih iznose na pijacu. Tokom kasnije sovjetske okupacije, pijaca je 1949. preimenovana u Centralnu kolhošku pijacu i bila je hvaljena kao jedna od najboljih u državi.

Svakog dana ju je posećivalo između 50.000 i 70.000 kupaca, a vikendom i do 100.000. Statistika iz 1961. beleži prodaju 200.000 tona živine, 768.000 litara mleka, oko 7 miliona jaja i više od 22.000 tona voća i povrća.

Rekonstruisani Gastronomski paviljon, koji je bio zatvoren od jeseni 2016, ponovo je zaživeo u januaru 2019. godine, a obnova je koštala oko 1,7 miliona evra.

Zbog širenja supermarketa, uticaj pijace u Rigi počinje da slabi. Ipak, gradske vlasti poručuju da njeno očuvanje ostaje jedan od prioriteta. Danas pijacu i dalje posećuje između 80.000 i 100.000 ljudi dnevno.

Iako je Centralna pijaca u Rigi jedno od ključnih obeležja prestonice Letonije, daleko je od jedinog mesta koje vredi posetiti.

Među atrakcijama koje se obavezno preporučuju nalaze se Spomenik slobode, u čast vojnika poginulih u Ratu za nezavisnost Letonije, Crkva svetog Petra, Katedrala Rige i Kuća Crnih glava, najveća javna zgrada u gradu, koja danas služi kao centar za održavanje brojnih događaja i muzej. Na spratu se nalaze svečane dvorane u kojima su se u prošlosti održavali brojni prestižni događaji.