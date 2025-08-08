Državni inspektorat Republike Hrvatske obavestio je potrošače o opozivu proizvoda kocke za supu Canch Chua Soup Seasoning - Gia Vi Canh Chua, Boilcube crab bun rieu BAO LONG PK 75 g svih rokova trajanja i serija, zbog alergena koji nisu navedeni na deklaraciji proizvoda.

Kako se navodi, proizvod sadrži sastojke školjki i ribe a s obzirom da na proizvodu nisu označeni ovi sastojci isti može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osetljivih na njih dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Veća od 25. oktobra 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Evropskog parlamenta i Veća Direktive 2000/13 / EZ Europ-skog parlamenta i Veća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Podaci o proizvodu:

Zemlja porekla: Vijetnam

Dobavljač: Heuschen & Schrouff, Sperwerweg 7, Landgraaf, Nizozemska

Stavlja na tržište: ASIA PROJECT d.o.o., Zagreb