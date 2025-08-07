Slušaj vest

U petak, 1. avgusta 2025. godine, više od 21.600 putnika zabeleženo je na letovima srpske nacionalne avio-kompanije, što predstavlja snažan pokazatelj kontinuiranog rasta i poverenja putnika.

„Ova godina već sada ulazi u istoriju kompanije kao najuspešnija, sa mesečnim rezultatima koji nadmašuju očekivanja.

U danu kada smo ostvarili rekord u broju prevezenih putnika, među najpopularnijim destinacijama u regionu bile su Tivat i Podgorica, dok u Zapadnoj Evropi Cirih, Pariz, Barselona, Milano i Rim. Značajan broj putnika leteo je i do Njujorka i Guangdžoua, što je još jedan

dokaz o velikoj potražnji za dugolinijskim letovima,“ izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.

Konpanija nastavlja da unapređuje usluge Foto: Promo

Ostvareni rezultat predstavlja potvrdu uspešne strategije razvoja mreže letova i rasta broja destinacija, ali i dokazuje da Er Srbija ostaje dosledna svojoj misiji da povezuje Srbiju sa svetom brzo, udobno i pouzdano.

Kompanija nastavlja da unapređuje usluge i proširuje kapacitete, spremna da odgovori na sve veću potražnju putnika i trendove globalnog avio-saobraćaja.