ISTORIJSKI REZULTAT ER SRBIJE: Najveći broj putnika prevezen u jednom danu
U avgustu, tradicionalno najprometnijem mesecu u avio-saobraćaju, Er Srbija je premašila rekord po broju putnika u jednom danu.
U petak, 1. avgusta 2025. godine, više od 21.600 putnika zabeleženo je na letovima srpske nacionalne avio-kompanije, što predstavlja snažan pokazatelj kontinuiranog rasta i poverenja putnika.
„Ova godina već sada ulazi u istoriju kompanije kao najuspešnija, sa mesečnim rezultatima koji nadmašuju očekivanja.
U danu kada smo ostvarili rekord u broju prevezenih putnika, među najpopularnijim destinacijama u regionu bile su Tivat i Podgorica, dok u Zapadnoj Evropi Cirih, Pariz, Barselona, Milano i Rim. Značajan broj putnika leteo je i do Njujorka i Guangdžoua, što je još jedan
dokaz o velikoj potražnji za dugolinijskim letovima,“ izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.
Ostvareni rezultat predstavlja potvrdu uspešne strategije razvoja mreže letova i rasta broja destinacija, ali i dokazuje da Er Srbija ostaje dosledna svojoj misiji da povezuje Srbiju sa svetom brzo, udobno i pouzdano.
Kompanija nastavlja da unapređuje usluge i proširuje kapacitete, spremna da odgovori na sve veću potražnju putnika i trendove globalnog avio-saobraćaja.
BiznisKurir.rs