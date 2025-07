- Osigurana lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koja žele da putuju u inostranstvo i da pribave za to potvrdu fonda mogu potpuno besplatno da dobiju potvrdu uz određenu proceduru - rekla je ona.

Kako navodi, potvrdu neće moći da dobiju lica sa akutnim oboljenjima, oni kod kojih je došlo do pogoršanja hroničnog oboljenja, ili koji su u stanju koje bi moglo zahtevati hitnu medicinsku intervenciju tokom boravka u inostranstvu.

- To je 25 država sa kojima je Republika Srbija zaključila međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju. To su, između ostalog, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Austrija, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Turska, Tunis, Italija, Nemačka, Francuska, Velika Britanija... To je stvarno veliki broj država u kojima naši osiguranici potpuno besplatno na teret fonda mogu da dobiju hitnu medicinsku pomoć.