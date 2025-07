Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji mosta preko Dunava kod Petrovaradina koji je deo Fruškogorskog koridora. Rekao je da je most 70 odsto već fizički završen i najavio da će biti otvoren pre kraja 2026. godine.

- Srećan sam što sam danas ovde sa vama u Novom Sadu. Ovaj most je već 70 odsto fizički završen. U aprilu ćemo da ga spojimo i pre kraja 2026. da ga otvorimo. Tri mosta se grade u Novom Sadu. I zapamtite, dragi prijatelji, ostaće ovo vreme zapamćeno kao vreme u kojem ste najviše gradili i najviše radili - rekao je predsednik Vučić danas tokom obilaska.

Jedan od ključnih projekata

Most preko Dunava jedan je od ključnih objekata, pored tunela "Iriški venac", koji su na kritičnom putu ovog projekta. Most je ukupne dužine 1.663 metara, ukupna širina mosta je 28 m (glavni most) odnosno: 25 m (prilazne konstrukcije).