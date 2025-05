Kune koje žive kod nas su belica i zlatica. Obitavaju u svim delovima zemlje, od planina i pobrđa do nizijskih i ritskih šuma Srema. Kuna ima veoma vitko i vižljasto telo, koje u dužinu ide do 60 centimetara, a težina mužjaka je do dva kilograma, mada je u veštačkim uslovima moguće odgajiti krupnije jedinke. Rep mužjaka je dug do 32 cm, a kod ženki do 27 cm.