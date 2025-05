A šta uopšte znači „informacija od javnog značaja”? To je informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, koja je nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, koja je sadržana u određenom dokumentu i koja se odnosi na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna. Ali hajde da analiziramo svaki deo ove definicije kako bi suština postala jasnija.

Da informacijom mora raspolagati organ javne vlasti znači da informacija mora biti dostupna organu vlasti u trenutku kada je zatražena i nije od presudne važnosti od kada se ona nalazi u posedu organa i na koji način je informacija pribavljena. To bi značilo da su i ranije data mišljenja ili tumačenja određenih propisa, informacije kojima organ raspolaže i koje mogu biti predmet zahteva.

Najvažnije pitanje koje se postavlja pri svakom zahtevu je – da li je to nešto što interesuje širu javnost ili se radi o ličnom interesu? Na primer, ako neko traži potvrdu o stažu za penziju, nesporno je da to nije informacija od javnog značaja, već lični dokument. Ali ako neko pita koliko zaposlenih ima neka ustanova, kolike su plate rukovodilaca ili kako se troše budžetska sredstva, to jeste nešto što javnost ima pravo da zna.