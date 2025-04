"I osim tih spoljnih faktora, naravno da ne napominjem, mi imamo i te unutrašnje tenzije, blokadere i predstavnike bivšeg režima koji žele da se vrate na vlast, ne na izborima, nego na ulici. Dakle, sve to na neki način utiče i na našu privredu, ali sam danas u razgovoru sa sve tri rejting agencije imao priliku da potvrdim da su naši fundamenti, osnova naše ekonomije, i dalje stabilni i čvrsti", rekao je Mali. On je dodao da imamo veoma nizak udeo javnog duga u BDP-u od 43,9 odsto, dok je prosek evrozone skoro 88-89 odsto. Naveo je da imamo više od četiri milijarde evra na računu u ovom trenutku.

"Podsetiću vas i kada je bila korona, kada su bile poplave, kada je krenuo rat u Ukrajini, kada je bila energetska kriza, ono što je i predsednik Vučić govorio, nema predaje, dakle, izdržaćemo, pobedićemo, Srbija danas pobeđuje u onome u čemu do sada nikada nije pobeđivala, to je ekonomija, dakle, stabilni smo, a to potvrđuje na kraju krajeva i to što prvi put u istoriji imamo investicioni kreditni rejting, ali moramo i dalje da vidimo kako ćemo da minimiziramo negativan uticaj svih ovih protesta isvega ostalog što imamo u poslednjih nekoliko meseci", istakao je Mali.