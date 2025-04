- Ne treba ti vinjeta ako ideš do Brežica (potrebna je ako ideš auto-putem). Svakako na internetu pogledaj akcije i kataloge, pa lakše isplaniraš kupovinu. Nemoj ići pred kraj radnog vremena jer je vrlo moguće da nećeš naći neke stvari koje si planirao da kupiš. Lidl Plus aplikacija važi i u Sloveniji, samo u podešavanjima moraš promeniti lokaciju/zemlju.

Ide se po slatkiše, sokove, pivce, sitnice koje nikom zapravo ne trebaju, ali eto, uštedimo 30 evra na glupostima i odemo na mali izlet. Ili, ajme, brendirana testenina u Hrvatskoj je 3 evra, a tamo 2.30 — pali auto odmah. Tamo se ne ide po meso, pirinač, krompir, testeninu i brašno. Po meni, to je sve teško buržoasko preseravanje.”

- Retko trošimo novac na gluposti… eventualno neke sitnice za klince, nešto slatko tu i tamo za nas… sokove i pivo pretežno ne pijemo, tako da što se tiče namirnica, trošimo na najosnovnije i trudimo se što više kuvati kod kuće. Špeceraj za nas znači da pokrijemo mesečnu količinu namirnica koje su nam potrebne za doručak/ručak/večeru. Još uz to trebaju nam i sredstva za higijenu i babi stvari za klince, kao na primer asortiman iz drogerija. Nama je uglavnom cilj ušteda, jer nam sa dvoje dece nekad samo potrošnja na namirnice mesečno ispadne oko 600–700 evra, plus 100 do 200 na higijenu, pelene i slične stvari (kremice, apoteka itd.).