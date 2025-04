Tradicionalna automobilska industrija je to u potpunosti prepoznala i uhvatila se u koštac sa neophodnim zahtevima transformacije koje su doneli inovativni proizvođači električnih vozila.

Još jedan u nizu onih koji su shvatili da se sutrašnjica kreće u pravcu zelene mobilnosti je nemački gigant MAN. U želji da sačuva svoju prepoznatljivost na tržištu kamiona i autobusa, kompanija je zvanično počela proizvodnju baterija u svojoj fabrici u Nirnbergu, a do sada je u ceo projekat uloženo oko 100 miliona evra.

Otvaranju pogona prisustvovao je Markus Zeder, šef bavarske vlade, koji je pohvalo napore kompanije u zelenoj tranziciji. On je istakao i uspeh koji je ostvaren u prelasku sa proizvodnje dizel motora na proizvodnju baterija za električne kamione, što doprinosi strateškom jačanju položaja zemlje i međunarodnoj kompetitivnosti.

Na talasu ovakvog optimizma, očekuje se da će kompanija investirati još 150 miliona evra, od čega će Bavarska subvencionisati nešto više od desetine sredstava predviđenih za ulaganje. Ovakvim činom, osim na federativnom nivou, potvrđuje se podrška pokrajinskih vlada industrijskom razvoju i prilagođavanju modernim zahtevima. Pre Bavarske, pokrajinska vlada Saksonija je pružila podršku projektu Zinvald koji se realizuje radi ekstrakcije litijuma, nosećeg minerala u zelenoj energetskoj tranziciji, pošto je neophodan prilikom izrade baterija za električna vozil a, ali i proizvodnji nosača obnovljive energije.Takođe je očigledna vrlo dobro sinhronizovana saradnja između Nemačke i njene industrije, pošto je MAN kao brend Tratona, deo Folksvagena koji uživa podršku države kao jedan od držećih temelja njene, ali i svetske auto-industrije. Pomalo je poetično i to što MAN počinje sa proizvodnjom baterija za kamione i autobuse, ako se zna da je to kompanija sa kojom je Rudolf

Okolnosti se, kako bilo, menjaju, a to moraju da čine i oni koji žele da opstanu. Na podršku u transformaciji se nailazi na svim nivoima, pa tako osim federalne i pokrajinske, projekte ekstrakcije i obrade litijuma u Nemačkoj podržala je Evropska komisija. Na listi od 47 strateški važnih projekata koji se tiču kritičnih minerala, skoro polovina je povezana sa litijumom. Rock Tech i Vulcan Energy su kompanije u Nemačkoj čiji su se projekti našli spisku onih koje će EU institucionalno podržati, što podrazumeva i deo novca iz izdašnog budžeta od 22,5 milijarde evra.

Nije slučajno, dakle, što se podrška pokrajinskih vlada u Nemačkoj podudara sa odlukama Evropske komisije, a postoje naznake da će se broj strateški važnih projekata proširiti, pre svega zbog toga što se trenutni projekti nalaze samo na teritoriji EU. Kada do toga dođe, realno je očekivati da i srpski projekat Jadar pronađe mesto u tom društvu. Kao jedan od istraživački najpotkovanijih i najvrednijih planova za iskopavanje litijuma, izuzetna važnost Jadra je već prepoznata sudeći po izjavama brojnih evropskih zvaničnika.

S obzirom na to kako se formiraju lanci vrednosti oko mesta rudarenja kritičnih minerala, Srbija može privući najveće proizvođače vozila, kao i one kompanije koje se bave baterijama i nosačima obnovljivih izvora energije. Sve to će rezultirati i mnogo značajnijom geopolitičkom pozicijom u novom svetu koji se rađa. Daniel Jergin, Piter Orzak i Atul Arija u poslednjem broju

renomiranog Forin Afersa iskusno zapažaju da će dolazeća globalna ekonomija zavisiti od „velike lopate“, odnosno od rudarstva i prerade ruda, praćenim velikim investicijama, a na Srbiji je da ne dopusti nikom da joj tu lopatu oduzme ili polomi.