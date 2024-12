- Ono što je najvažnije to je da je taj održivi koncept rudarenja u stvari sastavni deo uopšte tehnološkog procesa iskopavanja rude u Nemačkoj. I to su nemački eksperti odavno počeli da procenjuju. Onaj deo koji se odnosi na podzemne rudnike, na iskopavanje, dolazimo do dela kod eksploatacije rude i prerade i na kraju stavljanja u taj distributivni ekonomski lanac. Održivi koncept podrazumeva zaštitu ekonomskih, ekoloških i socijalnih aspekata. Ono što je najvažnije, to je da mislim da je gospodin Vučić sa dve ministarke zadužene za energetiku i životnu sredinu, imao prilike da vidi kako se na održiv način u stvari može ceo koncept rudarenja sa visokim ekološkim standardima postići. A to je upravo saradnja sa lokalnim zajednicama. To je taj deo najvažniji, saradnja sa građanima koji žive tu, uz obavljanje svih poljoprivrednih aktivnosti ljudi u toj oblasti. Za to postoje modeli, informacioni centri, razgovori permanentni sa ljudima, poljoprivrednim proizvođačima... Kada pričamo o samom konceptu iskopavanja rude i jadarita, on je specifičan i jedinstven u svetu. To je spoj litijuma i bora u specifičnoj strukturi i to je ono što nama daje za pravo da tražimo eksperte, najbolje koje se nalaze u EU, a oni su u Nemačkoj, upravo u Saksoniji, da budu tu sa nama kada su u pitanju ovakvi projekti i uvođenje životne sredine - rekla je Tomić i dodala: