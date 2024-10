Inditex SA je možda najveća modna kompanija za koju nikada niste čuli. To je španska firma vredna 183 milijarde dolara koji stoji iza globalne maloprodajne kompanije Zara – brenda poznatog po brzoj isporuci odeće direktno sa modnih pista i pristupačnih cena.

Zara je sinonim za ono što se naziva „brza moda“ i sa rivalom kompanijom H&M uticala je na to koliko i kako razvijeni svet razmišlja o kupovini odeće – kupuje se više i nosi kraće. A posledice po životnu sredinu su katastrofalne. Modna industrija je odgovorna za značajnu količinu emisije ugljenika i plastičnog otpada.

Zahvaljujući timu menadžera koji „love“ trendove, kompanija za šest nedelja dizajnira novi komad i plasira ga u prodavnice kojih, zahvaljujući dobroj logistici ima više od ostalih rivala. Plus, radnje su veće, da bi kupci mogli da isprobaju odeću.

Sve to dovelo je do toga da Zarin glavni protivnik – H&M – stoji mnogo lošije od španskog giganta. Zara je 2024. zaradila oko 40 milijardi dolara, H&M duplo manje.

Brza moda utiče sa nekih 20 odsto emisija štetnih gasova na životnu sredinu, a čak 300 miliona tona plastike koja svake godine „zagadi“ planetu dolazi iz modne industrije. To su milijarde kilograma otpada godišnje.

U pokušaju da se izbori sa tim, Zara je obećala da će smanjiti emisije štetnih gasova za 50 odsto do 2030. i da će do 2040 imati nula emisija. Da li je to dovoljno, ostaje da se vidi.