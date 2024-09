Sve veći broj velikih britanskih kompanija se povlači s berze usled akvizicija, a domaći menadžeri fondova strahuju da im to smanjuje izbor kvalitetnih akcija koje bi mogli da kupe. Prema podacima investicione banke "Pil Hant", trideset kompanija koje se kotiraju na Londonskoj berzi dobilo je ponude za preuzimanje u prosečnoj vrednosti od milijardu funti u prvoj polovini ove godine, u poređenju sa 27 ponuda s prosečnom vrednošću od 443 miliona funti u prvoj polovini prošle godine.

Iako to podstiče kratkoročni rast cena, povlačenje ovih akcija, u kombinaciji s neuspehom Londona da privuče nove inicijalne javne ponude koje bi ih zamenile, stvara zabrinjavajuću dinamiku za mnoge menadžere fondova čiji je posao da kupuju atraktivne britanske akcije, kao i za brokere koji takvim akcijama trguju.

- Velika Britanija rizikuje da postane uže tržište - upozorava Dejvid Kaming, šef sektora za britanske akcije u kompaniji "Njutn", koja upravlja britanskim akcijskim kapitalom već više od 40 godina. On očekuje da će broj ponuda za preuzimanje kompanija koje se kotiraju na Londonskoj berzi nastaviti da raste. - Mora se učiniti više da se podstakne ulaganje u britanske akcije, kako se domaće tržište akcija ne bi ugasilo - dodao je on.

Kompanija s liste FTSE 100 "Rajtmuv" dobila je ovog meseca ponudu grupe REA, koja se nalazi u vlasništvu Ruperta Mardoka, i tu ponudu je odbila. Na meti su i kompanije srednje veličine s liste FTSE 250. "Tajman", koji proizvodi delove za vrata i prozore, kao i grupaciju za testiranje u sektoru telekomunikacija "Spirent", kupile su ove godine kompanije koje se kotiraju na berzama u SAD.

Američka rudarska korporacija "Anglogold Ašanti" je nedavno postigla dogovor vredan 1,9 milijardi funti o kupovini firme za iskopavanje zlata "Sentamin", nakon čega će, ako se ova transakcija realizuje, s Londonske berze biti povučena još jedna rudarska kompanija.