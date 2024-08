"NAMA EVROPSKO TRŽIŠTE GARANTUJE DA ĆE SE LITIJUM KOPATI BEZBEDNO" Sagovornici Kurir televizije: Niko nije zaustavio eksploataciju

Litijum je broj jedan tema u Srbiji, a predsednik Aleksandar Vučić je najavio da će pričati sa ljudima iz delova zemlje u kojima se razmatra o rudarenju Jadarita.

Ono što je neophodno je da eksperti pojasne činjenice oko projekta Jadar, a gosti jutarnjeg programa Kurir televizije bili su Predrag Mijatović, generalni sekretar Saveza inženjera, rudara i geologa Srbije i Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

Obradović je pričao o ekološkoj sigurnosti ovakvog projekta, odnosno ko i na koji način će to građanima da garantuje.

- Od 2019. godine se bavimo litijumom, pa i ovim u Srbiji, analiziram geopolitčke implikacije istoga, ko se otima za njega, koje države žele da zadrže kontrolu nad ovom strateškom sirovinom, kako se EU ponaša, a onda sam napisao jednu publikaciju "Uticaj litijuma na stratešku bezbednost Srbije". Ono što je važno da ljudi znaju jeste da se litijum eksploatiše u Evropi u 14 rudnika koji se sada razvijaju. Dakle, niko u Evropi nije zaustavio eksploataciju litijuma, postoje otvoreni kopovi u Finskoj, pa pitate ko garantuje. Ja znam da evropski okvir nalaže da projekti moraju biti u razumnom roku tehnički izvodljivi, da ne smeju narušavati životnu sredinu, niti socijalni poredak građana. To se garantuje jednim dokumentom koji se zove Baterijski pasoš, a taj pasoš po zakonu o kritičnim mineralnim sirovinama, prati sirovinu od rudnike, preko fabrike, gde se kaže da je ta baterija, ili šta već, napravljena na način koji nije opasan po sredinu - započeo je Obradović.

Obradović je konkretnije pričao o garancijama, ali i narativu u Srbiji koji deluje kao da je naša zemlja nesposobna da napravi podzeman rudnik koji neće ugroziti životnu sredinu:

- Kompanije koje imaju interes da učestvuju, moraće da zadovoljavaju najviši standard životne sredine, a jedini standard za to jeste evropski okvir, pa posle idu Amerikanci, pa svi drugi. Dakle, nama evropsko tržište garantuje da će sirovina biti eksploatisana na siguran način. Svako ko priča drugačije, potpiruje strah kod građana, šire notorne dezinformacije koje je lako proveriti na par klikova. Zasad znamo da vlada Srbije čvrsto stoji na pozicijama, da sva rešenja moraju biti ekološki održiva, imamo zakone, struku. Ispada da smo nesposoban narod da otvorimo jedan rudnik i to podzemni i ispada da niko u Srbiji ništa ne zna, ali se odjednom ljudi sa društvenih mreža razumeju u ekološke procese.

Mijatović je dao stručnu ocenu o ovom projektu, ali i zelenom rudarenju:

- Mora da se ide ka zelenom rudarenju, uostalom, to je tedencija svuda u svetu što se tiče iskopavanja. Minimalni uticaj štete na sredinu i ekološki sistem su broj jedan. U rudarstvu postoje dve metode, a kod nas, ne znam zašto, se koristi termin "kopanje", više bi priličio izraz "iskopavanje". Prvi izraz je vezan za neku poljoprivredu, a ne za rudarstvo. Dakle, podzmene i površinske eksploatacije. Ova površinska drastično degradira okolinu i ambijentalnu sredinu i utiče na ekološki sistem. To su potpuno degradirane površine od nekoliko hektara i ima ih dosta u Srbiji, u Boru, Kolubari... Kod podzemne, kao što je iskopavanje litijuma, ono se prostire na par kvadratnih kilometara, ali ono što utiče na ekosistem je par stotina hektara koji će biti na samoj površini i to je minimalan uticaj na eko sistem. Sve one pozicije za skladištenje otpada i eksloataciju litijuma će biti urađene po strogo kontrolisanim uslovima. Dakle, glavni rudarski projekat će definisati ceo proces.

