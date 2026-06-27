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Međutim, Zakon o nasleđivanju predviđa jedan važan izuzetak koji štiti najbližu porodicu. Čak i ako vas je ostavilac potpuno izostavio iz testamenta, zakon vam u određenim situacijama garantuje pravo na deo nasledstva.

Ovaj zaštitni mehanizam u pravu naziva se nužni deo.

Šta je zapravo nužni deo?

Nužni deo je zakonski zagarantovan minimum imovine koji pripada najbližim srodnicima preminulog, bez obzira na to šta piše u testamentu. Ukoliko je ostavilac svu svoju imovinu zaveštao komšiji, prijatelju ili daljem rođaku, najbliži članovi porodice imaju pravo da na sudu zatraže svoj nužni deo. U tom slučaju, testament se delimično obara kako bi se namirili nužni naslednici.

Ko ima pravo na ovaj „zaštitni“ deo kolača?

Ne može svako da traži nužni deo. Zakon tačno propisuje ko spada u krug nužnih naslednika, a oni su podeljeni u dve grupe u zavisnosti od prava i uslova koje moraju da ispune:

1. Apsolutni nužni naslednici (Nemaju nikakve dodatne uslove):

Deca preminulog (kao i usvojenici) i njihovi potomci (unuci, praunuci).

Supružnik preminulog.

Roditelji (i usvojioci).

2. Relativni nužni naslednici (Moraju ispuniti poseban uslov):

Braća i sestre.

Dede i babe preminulog.

Ostali preci.

Za ovu grupu važi strogo pravilo: oni mogu tražiti nužni deo samo ukoliko su trajno nesposobni za rad i nemaju nužna sredstva za život.

Koliko zapravo iznosi nužni deo?

Nužni deo nije jednak onome što biste dobili da testamenta uopšte nema, već predstavlja samo razlomak tog zakonskog dela:

Za prvu liniju srodstva: Deca, unuci, supružnik i roditelji imaju pravo na 1/2 (polovinu) onoga što bi im pripalo po zakonskom redu nasleđivanja.

Za ostale srodnike: Braća, sestre, babe i dede imaju pravo na 1/3 (trećinu) onoga što bi im pripalo da nije bilo testamenta (naravno, uz ispunjenje uslova da su nesposobni za rad i bez primanja).

Može li neko ipak ostati i bez nužnog dela?

Da, testament može biti apsolutno neoboriv, a nužni naslednik ostavljen praznih ruku, ali samo u drastičnim situacijama. Ostavilac može da isključi naslednika iz nužnog dela ukoliko se ovaj teže ogrešio o njega (na primer, grubo se ogrešio o zakonsku obavezu izdržavanja, izvršio umišljajno krivično delo prema ostaviocu ili se odao neradu i nepoštenom životu). Takođe, moguće je i lišenje nužnog dela ukoliko je naslednik prezadužen ili rasipnik, ali se u tom slučaju taj deo čuva za njegove potomke.